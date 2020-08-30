МВД сообщило о нападении на милицейский автомобиль в ходе акции в Минске

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МВД Белоруссии завило, что на автомобиль милиции, который дежурил на акции протеста в Минске около площади Независимости, напали три человека. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«С помощью подручных предметов злоумышленники разбили лобовое стекло, а также повредили боковые части машины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что были задержаны и доставлены в отделение три человека.

По данным пресс-службы МВД, среди задержанных — тренер по футболу и участник футбольного фанатского движения, которые ранее неоднократно привлекались к административной ответственности. Третий задержанный также ранее был судим.