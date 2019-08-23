Власти Москвы объяснили отказ в проведении митингов 31 августа

Власти не согласовали акции 31 августа в Москве из-за запланированных мероприятий ко Дню знаний. Об этом заявили в столичном департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции, сообщает ТАСС.

Там отметили, что представители департамента предлагали заявителям провести акции 25 августа на проспекте Академика Сахарова, но организаторы отказались.

Об отказе властей в согласовании протестных шествий и митингов 31 августа стало известно 22 августа. Заявки были поданы на несколько маршрутов шествий. В частности, по проспекту Мира, по Тверской улице и по Бульварному кольцу. В этот день на проспекте Сахарова пройдет фестиваль «PROлето» Российского союза молодежи. Оппозиция также планировала мероприятия 24 и 25 августа в формате шествия по проспекту Академика Сахарова и улице Маши Порываевой, а также на площади Победы. Московские власти предложили альтернативное место для митинга в Марьино, но оппозиционеры не согласились на это.

Акции в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму проходят в столице с середины июля. В ходе несогласованных митингов были задержаны несколько тысяч человек. Разрешенная властями акция прошла на проспекте Сахарова 10 августа.