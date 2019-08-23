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Apple $250 (+23,27%) прогноз Cowen к 31.07.20 Купить
Доллар/Рубль ₽63 (-3,96%) прогноз Credit Suisse к 21.11.19 Купить
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Политика ,  
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Власти Москвы объяснили отказ в проведении митингов 31 августа

Власти не согласовали акции 31 августа в Москве из-за запланированных мероприятий ко Дню знаний. Об этом заявили в столичном департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции, сообщает ТАСС.

Там отметили, что представители департамента предлагали заявителям провести акции 25 августа на проспекте Академика Сахарова, но организаторы отказались.

Политика
Власти Москвы отказали заявителям протестных митингов на 31 августа

Об отказе властей в согласовании протестных шествий и митингов 31 августа стало известно 22 августа. Заявки были поданы на несколько маршрутов шествий. В частности, по проспекту Мира, по Тверской улице и по Бульварному кольцу. В этот день на проспекте Сахарова пройдет фестиваль «PROлето» Российского союза молодежи. Оппозиция также планировала мероприятия 24 и 25 августа в формате шествия по проспекту Академика Сахарова и улице Маши Порываевой, а также на площади Победы. Московские власти предложили альтернативное место для митинга в Марьино, но оппозиционеры не согласились на это.

Акции в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму проходят в столице с середины июля. В ходе несогласованных митингов были задержаны несколько тысяч человек. Разрешенная властями акция прошла на проспекте Сахарова 10 августа.

Теги: Москва, акция, митинг
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