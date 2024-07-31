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Кадыров пообещал убить любого, кто скажет его дочери снять хиджаб

Глава Чечни пообещал расстрелять того, кто скажет его дочери снять хиджаб. Дискуссия вокруг ношения мусульманской одежды развернулась после терактов в Дагестане
Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров (Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости)

Чечня против ношения паранджи, закрывающей женское лицо, но не против ношения хиджаба, заявил глава республики Рамзан Кадыров на совещании правительства региона.

«Кто скажет моей дочке снимать хиджаб, я его сразу убью. Сразу я расстреляю, кто бы это ни был. Это враг, мой личный враг, враг ислама», — сказал Кадыров.

В Чечню, по его словам, приезжают много гостей разного вероисповедания, но их одежда не заботит руководство республики, «нас волнует форма одежды наших" жителей. Кадыров прежде рассказывал, что все женщины в его семье носят хиджаб, который считается в исламе символом благочестия и добропорядочности.

Никабы: что это, отличие от хиджаба, где запрещены
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Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

Хиджаб — плотный головной платок, который покрывает волосы, уши и шею, таким образом, лицо мусульманки остается открытым. Никаб оставляет открытой только узкую щелку для глаз, а в парандже эта прорезь закрыта сеткой.

Президент Владимир Путин неоднократно высказывался против обязательного ношения хиджабов в школах, и приводил в пример ситуацию в европейских странах. «Хиджабов нет в нашей культуре, в нашем традиционном исламе. Зачем нам внедрять чуждые нам традиции?» — сказал он в 2012 году. В ношении хиджабов в образовательных учреждениях нет «ничего хорошего», это не является и национальной особенностью мусульманских регионов России, говорил Путин.

В 2013 году Верховный суд подтвердил запрет на ношение хиджабов в школах Ставрополья, а в 2015 году — в школах Мордовии.

Кадыров тогда выразил уверенность, что тему ношения хиджабов поднимают, чтобы отвлечь общество от настоящих проблем школ: «Наркомания, пьянство, преступность, систематические посягательства преподавателей на половую неприкосновенность детей».

В Кремле и в Думе раскрыли позицию по полному запрету никабов в России
Политика
Фото:Boris Roessler / dpa / Global Look Press

Этим летом в России в связи с июньским терактом в Дагестане возобновилась дискуссия о запрете никабов. Тогда за эту меру выступили, в частности, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин и глава Дагестана Сергей Меликов. Последний отмечал, что под никабом могут скрываться и мужчины, а женщины — проносить запрещенные предметы.

Интересы безопасности должны иметь приоритет над соблюдением некоторых традиций, например, ношения никабов, считает представитель президента Дмитрий Песков. «Я считаю, что когда такая ситуация и когда интересы обеспечения безопасности диктуют такую необходимость, то все, включая мусульман, должны к этому относиться к полным уважением», — пояснил он.

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Рамзан Кадыров фото

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни
5 октября 1976 года
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