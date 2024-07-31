Кадыров пообещал убить любого, кто скажет его дочери снять хиджаб
Чечня против ношения паранджи, закрывающей женское лицо, но не против ношения хиджаба, заявил глава республики Рамзан Кадыров на совещании правительства региона.
«Кто скажет моей дочке снимать хиджаб, я его сразу убью. Сразу я расстреляю, кто бы это ни был. Это враг, мой личный враг, враг ислама», — сказал Кадыров.
В Чечню, по его словам, приезжают много гостей разного вероисповедания, но их одежда не заботит руководство республики, «нас волнует форма одежды наших" жителей. Кадыров прежде рассказывал, что все женщины в его семье носят хиджаб, который считается в исламе символом благочестия и добропорядочности.
Хиджаб — плотный головной платок, который покрывает волосы, уши и шею, таким образом, лицо мусульманки остается открытым. Никаб оставляет открытой только узкую щелку для глаз, а в парандже эта прорезь закрыта сеткой.
Президент Владимир Путин неоднократно высказывался против обязательного ношения хиджабов в школах, и приводил в пример ситуацию в европейских странах. «Хиджабов нет в нашей культуре, в нашем традиционном исламе. Зачем нам внедрять чуждые нам традиции?» — сказал он в 2012 году. В ношении хиджабов в образовательных учреждениях нет «ничего хорошего», это не является и национальной особенностью мусульманских регионов России, говорил Путин.
В 2013 году Верховный суд подтвердил запрет на ношение хиджабов в школах Ставрополья, а в 2015 году — в школах Мордовии.
Кадыров тогда выразил уверенность, что тему ношения хиджабов поднимают, чтобы отвлечь общество от настоящих проблем школ: «Наркомания, пьянство, преступность, систематические посягательства преподавателей на половую неприкосновенность детей».
Этим летом в России в связи с июньским терактом в Дагестане возобновилась дискуссия о запрете никабов. Тогда за эту меру выступили, в частности, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин и глава Дагестана Сергей Меликов. Последний отмечал, что под никабом могут скрываться и мужчины, а женщины — проносить запрещенные предметы.
Интересы безопасности должны иметь приоритет над соблюдением некоторых традиций, например, ношения никабов, считает представитель президента Дмитрий Песков. «Я считаю, что когда такая ситуация и когда интересы обеспечения безопасности диктуют такую необходимость, то все, включая мусульман, должны к этому относиться к полным уважением», — пояснил он.
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