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Политика ,  
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Регионы начали вводить увеличенную выплату военным после указа Путина

Несколько регионов объявили о введении выплат в 400 тыс. руб. при подписании контракта с Минобороны для участия в операции на Украине. В ряде субъектов сумма уже была выше рекомендованной
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Красноярский и Пермский край решили увеличить единоразовую выплату военным, решившим заключить контракт с Минобороны, после соответствующей рекомендации президента Владимира Путина.

Ранее сегодня глава государства увеличил с 1 августа по 31 декабря единовременную выплату участникам спецоперации со 195 тыс. до 400 тыс. руб. Вместе с этим глава государства рекомендовал регионам выплачивать не менее 400 тыс. гражданам, решившим заключить контракт во время спецоперации.

Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, военным, которые заключат контракт с 1 августа по 31 декабря 2024 года, власти региона выплатят 400 тыс. руб. Такую же единовременную выплату установят для решивших подписать контракт в Красноярском крае, сообщил губернатор Михаил Котюков.

Вместе с этим глава Чувашии Олег Николаев заявил, что в республике единовременная выплата участникам спецоперации, заключившим контракт, составит 500 тыс. руб.

В ряде регионов выплаты уже были выше 400 тыс. руб. Так, в Москве с 23 июля размер выплаты составил 1,9 млн руб., в Дагестане — 500 тыс. руб., в Башкирии — 505 тыс. руб., в Ростовской области — 1,2 млн руб.

Путин увеличил единовременную выплату участникам спецоперации в два раза
Политика
Фото:Алексей Майшев / РИА Новости

В начале июня Минобороны сообщало, что с начала года контракт с оборонным ведомством подписали около 190 тыс. человек.

В декабре военное ведомство впервые с начала спецоперации назвало число служащих в вооруженных силах по контракту — 640 тыс. человек. Путин в июне сообщал, что в зоне спецоперации находятся около 700 тыс. российских военных.

Потери российская сторона в последний раз раскрывала в сентябре 2022 года: 5937 человек с начала военной операции.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Военная операция на Украине выплаты контрактники
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