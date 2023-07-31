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CNN заметил признаки начала нового этапа контрнаступления ВСУ

CNN: задействование крупных соединений ВСУ может говорить о новом этапе контрнаступления
Сюжет
Военная операция на Украине
Путин говорил об активизации боев на Украине, но отмечал, что контрнаступление ВСУ провалилось. По данным CNN, ВСУ могли начать задействовать в наступлении свежие части
Фото: София Гатилова / Reuters
Фото: София Гатилова / Reuters

Усилившиеся попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорвать российскую оборону на юге могут говорить о новом этапе контрнаступления, сообщает CNN. Ранее о том, что Украина приступила к новому этапу наступления, также сообщала The New York Times со ссылкой на источники в Пентагоне.

Как отмечает CNN, украинские официальные лица мало говорят о том, какие новые части направляются для участия в наступательных действиях. В то же время, по данным телеканала, ВСУ недавно задействовали как минимум одну такую часть, оснащенную современной западной техникой, на «важном участке» южного фронта.

«Фрагменты видео с геолокацией показывают, что западная бронетехника, такая как боевые машины Bradley, участвовала в возобновлении штурма и что в бой были введены опытные подразделения», — говорится в статье.

Аналитик из Института изучения войны (ISW) Джордж Баррос отметил, что в ISW пока не видели никаких свидетельств атак ВСУ на уровне батальона (от 250 до 500 человек) или бригады (около 3 тыс. человек). «Если украинцы действительно направляют полные батальоны и бригады сейчас, как сообщается, это означает явный новый этап украинского контрнаступления», — заявил эксперт.

Украинское контрнаступление по всей линии фронта продолжается с начала июня. Минобороны России не раз рапортовало об отражении атак ВСУ. Президент Владимир Путин заявлял, что украинские военные несут тяжелые потери, исчисляемые десятками тысяч человек. Государства Запада «явно разочарованы» результатами контрнаступления, считает он.

Власти Украины признавали, что наступление идет медленнее, чем хотелось бы. В украинском Минобороны подчеркивали, что стараются сберечь жизни военнослужащих, несмотря на отставание наступления от графика.

CNN заметил признаки начала нового этапа контрнаступления ВСУ
CNN заметил признаки начала нового этапа контрнаступления ВСУ

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Илья Пламенев Илья Пламенев
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