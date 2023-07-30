Медведев предупредил об угрозе применения ядерного оружия при успехе ВСУ

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / Sputnik / Reuters)

Если бы наступление украинских войск удалось и они смогли занять часть террриторий, вошедших в Россию, то Москве пришлось бы пойти на применение ядерного оружия, предупредил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Таким образом, российские военные, отражающие наступление, «предотвращают мировой конфликт», констатирует он.

Медведев заявил, что наступление ведется при прямой поддержке НАТО и его цель «отторжение части нашей земли». «Нам пришлось бы (при успехе наступления ВСУ. — РБК) в силу правил указа Президента России от 02.06.2020 пойти на использование ядерного оружия. Другого выхода просто не останется. Поэтому наши враги должны молиться на наших воинов. Они не дают разгореться мировому ядерному пожару», — написал он в своем телеграм-канале.

Медведев говорит об указе президента № 355 «Об Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания». В указе подчеркивается оборонительный характер политики России в области ядерного сдерживания, где применение ядерного оружия является «крайней и вынужденной мерой». Условиями, определяющими возможность применения Россией ядерного оружия, являются: поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территории Российской Федерации и (или) ее союзников;

применение противником ядерного оружия или других видов оружия массового поражения по территориям Российской Федерации и (или) ее союзников;

воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты Российской Федерации, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил;

агрессия против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

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