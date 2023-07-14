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Орбан заявил о способности США закончить конфликт на Украине за день

Президент Венгрии Орбан: США при желании могут завтра прекратить конфликт на Украине
Никто не понимает, почему США не хотят завершения конфликта на Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, Вашинтон при желании способен сделать это буквально «завтра»
Виктор Орбан
Виктор Орбан (Фото: Britta Pedersen / dpa / Global Look Press)

США могут очень быстро завершить конфликт на Украине, если у Вашингтона будет такое желание, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом он заявил в эфире радио Kossuth.

По его словам, сама Украина уже потеряла суверенитет, так как у нее нет ни собственных средств, ни военной техники, и она получает все это от западных стран, преимущественно от США. Поэтому если американцы этого захотят, мир на Украине наступит «завтра утром», так как самостоятельно вести военные действия Киев не сможет. Ответ на вопрос о том, почему Вашингтон не желает мира, никому не известен, сказал венгерский премьер.

«Мы не получили ответа, почему американцы этого не хотят, даже на саммите НАТО», — цитирует Орбана телеканал Hirado.

Орбан также раскритиковал решение западных стран продолжать поставлять Украине вооружения. Отправка Украине все более современного и дальнобойного оружия приводит только к эскалации и гибели тысяч людей, подчеркнул он. Позиция венгерского правительства заключается в том, что необходимо немедленное прекращение огня и мирные переговоры, подчеркнул он.

Орбан не впервые критикует западные страны за отправку оружия Украине и говорит о том, что Киев не может принимать самостоятельные решения. «У них нет денег. У них нет оружия. Они могут воевать только потому, что мы на Западе их поддерживаем. Так что, если американский народ решит, что хочет мира, мир будет», — говорил он в конце июня.

При этом венгерский премьер отмечал, что не выступает против Украины как таковой. Однако, по его словам, «реальность такова, что путь сотрудничества между Украиной и Западом неправильный». Сама Венгрия не отправляет вооружения Украине, объясняя это тем, что стремится избежать эскалации конфликта.

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Комментируя заявление Орбана о потере Украиной суверенитета, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что «устал противостоять всем этим бессмысленным аргументам». «Все это просто бла-бла-бла», — заявил он.

Москва считает, что поставки западных вооружений Киеву только подливают масла в огонь противостояния с Украиной, но не способны помешать в достижении целей спецоперации. Президент России Владимир Путин говорил, что поставленная Западом военная техника «прекрасно горит» на Украине. «Скоро Украина перестанет вообще использовать свою собственную технику. Ничего не остается. Все, что они используют, — это извне привезено. Но так долго не навоюешь», — говорил он во время выступления на ПМЭФ.

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Наталья Демченко Наталья Демченко
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