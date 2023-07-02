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Кулеба ответил на заявление Орбана о суверенитете словами «бла-бла-бла»

Глава МИД Кулеба ответил на слова Орбана о потере Украиной суверенитета: это бла-бла-бла
Кулеба, комментируя слова Орбана о потере Украиной суверенитета и ее невозможности воевать без поддержки Запада, сказал, что устал противостоять «бессмысленным аргументам». «Это все бла-бла-бла», — добавил он
Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба (Фото: Алина Смутко / Reuters)

Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в интервью медиаконцерну Axel Springer прокомментировал заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который сказал, что Украина потеряла свой суверенитет и не сможет воевать, если Запад не будет ее поддерживать и поставлять оружие.

Кулеба заявил, что он «устал противостоять всем этим бессмысленным аргументам». «Все это просто бла-бла-бла», — добавил он.

Орбан в интервью Bild в конце июня подчеркивал, что не настроен против Украины, но выступает за мирное урегулирование конфликта. «Я не хочу, чтобы меня считали человеком, который не надеется, что у Украины есть шанс выжить. Но я отталкиваюсь от реальности. А реальность такова, что путь сотрудничества между Украиной и Западом неправильный», — сказал он.

Западные страны оказывают Украине военную помощь, передавая ей вооружения и обучая украинских солдат. Москва осуждает эти действия и считает, что так Запад становится стороной конфликта. Вместе с тем в Кремле заявляли, что западное оружие не изменит исхода военной операции.

Президент России Владимир Путин говорил, что поставленная Западом техника «прекрасно горит» на Украине. «Скоро Украина перестанет вообще использовать свою собственную технику. Ничего не остается. Все, что они используют, — это извне привезено. Но так долго не навоюешь», — отмечал он.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Дмитрий Кулеба Виктор Орбан Украина суверенитет Венгрия
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