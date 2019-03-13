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Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
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Политика ,  
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МИД обвинил США в создании помех для продления договора о СНВ
Вашингтон манипулирует цифрами в отчетах по суммарному количеству стратегических наступательных вооружений. Как отмечают в МИДе, из-за этого рассмотрение вопроса о продлении договора теряет смысл
Вид на здание Министерства иностранных дел РФ (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

США «вписались» в суммарное количество стратегических вооружений по договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ) только благодаря некорректным манипуляциям с цифрами. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России.

В ведомстве подчеркнули, что Вашингтон упорно уклоняется от разговора по проблеме с выводом из зачета части носителей.

«Объявленный ею [американской стороной] выход на требуемые показатели достигнут не только благодаря реальным сокращениям вооружений, но и за счет нелегитимного одностороннего вывода из зачета по договору порядка сотни СНВ. Это серьезная проблема, без урегулирования которой рассмотрение вопроса о продлении договора теряет смысл», — заявили в МИДе.

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В Москве отметили, что США уже четыре года «упорно отклоняются» от разговоров на эту тему по существу и «продолжают тянуть время».

«Хотели бы надеяться, что в Вашингтоне наконец осознают всю серьезность ситуации с договором о СНВ и примут меры, необходимые для обеспечения жизнеспособности этого важнейшего международного соглашения в сфере сокращения и ограничения ракетно-ядерных вооружений», — добавили во внешнеполитическом ведомстве.

Последний договор о сокращении стратегических наступательных вооружений был подписан между Россией и США в 2010 году и вступил в силу в феврале 2011 года (срок действия — десять лет). Документ обязывает сокращать свои ядерные арсеналы, чтобы к 5 февраля 2018 года у каждой из сторон они были ограничены следующими показателями:

  • 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подлодках и тяжелых бомбардировщиков;
  • 1550 боеголовок;
  • 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

В рамках соглашения стороны два раза в год должны обмениваться друг с другом информацией о количестве боеголовок и носителей. 

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США обвинили Россию в разработке не подпадающих под СНВ-III вооружений

В конце февраля глава стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявил, что российские новейшие ударные средства сдерживания выходят за рамки договора СНВ. 

Автор: Анна Трунина
Теги: МИД России, СНВ, Вашингтон
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