МИД обвинил США в создании помех для продления договора о СНВ

МИД обвинил США в создании помех для продления договора о СНВ

Вашингтон манипулирует цифрами в отчетах по суммарному количеству стратегических наступательных вооружений. Как отмечают в МИДе, из-за этого рассмотрение вопроса о продлении договора теряет смысл

Вид на здание Министерства иностранных дел РФ (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

США «вписались» в суммарное количество стратегических вооружений по договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ) только благодаря некорректным манипуляциям с цифрами. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России.

В ведомстве подчеркнули, что Вашингтон упорно уклоняется от разговора по проблеме с выводом из зачета части носителей.

«Объявленный ею [американской стороной] выход на требуемые показатели достигнут не только благодаря реальным сокращениям вооружений, но и за счет нелегитимного одностороннего вывода из зачета по договору порядка сотни СНВ. Это серьезная проблема, без урегулирования которой рассмотрение вопроса о продлении договора теряет смысл», — заявили в МИДе.

В Москве отметили, что США уже четыре года «упорно отклоняются» от разговоров на эту тему по существу и «продолжают тянуть время».