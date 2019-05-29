Белый дом обозначил сроки решения по продлению СНВ-3

Решение по поводу продления договора о наступательных вооружениях власти США не примут до следующего года, сообщили в Белом доме. Ранее подключить к соглашению Китай и другие страны предложил госсекретарь Майк Помпео

Дональд Трамп (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Президент США Дональд Трамп примет решение о том, продлевать ли Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) с Россией в следующем году. Об этом на форуме, посвященном контролю над вооружениями, который был организован Гудзонским институтом, заявил помощник президента США, директор Совета нацбезопасности Тим Моррисон, передает Reuters.

До конца года соответствующий вопрос, заверил он, решен не будет. Сейчас продление соглашения, указал чиновник, обсуждают в американской администрации, итоговое решение президент примет в 2020-м. Остальных деталей об этом Моррисон не привел.

В феврале 2017 года Reuters со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщил, что Трамп в телефонном разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным раскритиковал СНВ-3, заявив, что подобная сделка хороша для России, но плоха для Соединенных Штатов. Официально в Белом доме эту информацию тогда комментировать отказались.

Впоследствии в феврале 2019-го глава американского стратегического командования (входит в Минобороны страны) генерал Джон Хайтен обвинил Москву в нарушении этого соглашения. Новейшие российские ударные средства, утверждал он, выходят за рамки СНВ-3. МИД России затем, реагируя на это, заявил, что Вашингтон, по его данным, манипулирует цифрами в отчетах, чтобы «вписаться» в рамки СНВ.