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Белый дом обозначил сроки решения по продлению СНВ-3
Решение по поводу продления договора о наступательных вооружениях власти США не примут до следующего года, сообщили в Белом доме. Ранее подключить к соглашению Китай и другие страны предложил госсекретарь Майк Помпео
Дональд Трамп (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Президент США Дональд Трамп примет решение о том, продлевать ли Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) с Россией в следующем году. Об этом на форуме, посвященном контролю над вооружениями, который был организован Гудзонским институтом, заявил помощник президента США, директор Совета нацбезопасности Тим Моррисон, передает Reuters.

До конца года соответствующий вопрос, заверил он, решен не будет. Сейчас продление соглашения, указал чиновник, обсуждают в американской администрации, итоговое решение президент примет в 2020-м. Остальных деталей об этом Моррисон не привел.

В феврале 2017 года Reuters со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщил, что Трамп в телефонном разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным раскритиковал СНВ-3, заявив, что подобная сделка хороша для России, но плоха для Соединенных Штатов. Официально в Белом доме эту информацию тогда комментировать отказались.

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Помпео заявил о необходимости подключить к СНВ Китай и другие страны

Впоследствии в феврале 2019-го глава американского стратегического командования (входит в Минобороны страны) генерал Джон Хайтен обвинил Москву в нарушении этого соглашения. Новейшие российские ударные средства, утверждал он, выходят за рамки СНВ-3. МИД России затем, реагируя на это, заявил, что Вашингтон, по его данным, манипулирует цифрами в отчетах, чтобы «вписаться» в рамки СНВ.

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СМИ узнали о желании Трампа заключить ядерный договор с Россией и Китаем

Тем не менее в апреле источники The Washington Post и CNN в Белом доме рассказывали, что американские власти разрабатывают сделку, которая придет на смену СНВ-3. Помимо нее, указывали собеседники газеты и телеканала, в администрации Трампа готовят трехстороннее соглашение с Россией и Китаем о контроле над ядерными вооружениями. Официально подключить к СНВ Китай и другие заинтересованные страны предлагал госсекретарь США Майк Помпео.

Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений был заключен Россией и США в 2010 году. В силу он вступил в следующем году, его действие истекает в 2021-м. В соответствии с этим соглашением Москва и Вашингтон должны сократить свои ядерные боевые заряды до 1550 единиц, а количество межконтинентальных баллистических ракет и ракет, которые размещены на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, — до 700 единиц.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Дональд Трамп, СНВ
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