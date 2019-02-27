США обвинили Россию в разработке не подпадающих под СНВ-III вооружений

Новые российские ударные средства сдерживания выходят за рамки СНВ-III, заявил глава стратегического командования США. Об их разработке Россия, согласно договору, должна была заявить на комиссии, но этого не произошло, отметил он

Джон Хайтен (Фото: Manuel Balce Ceneta / AP)

Глава стратегического командования Вооруженных сил США (входит в Минобороны) генерал Джон Хайтен заявил о том, что новейшие российские ударные средства сдерживания, по его данным, выходят за рамки, установленные Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Об этом он заявил, выступая на слушаниях в комитете по делам Вооруженных сил сената США. Видеозапись с этого мероприятия размещена на сайте комитета.



Новый СНВ-III, как пояснил военный чиновник, сформулирован так, что он охватывает только вооружения, которые существовали на момент вступления этого договора в силу в 2011 году. «Это означает, что он охватывает баллистические ракеты как морского, так и наземного базирования, охватывает бомбардировщики и крылатые ракеты на бомбардировщиках и [других] платформах, на которых они установлены», — отметил Хайтен.

Также СНВ-III, по его словам, предусматривает возможность рассмотрения в двусторонней консультативной комиссии, созданной для исполнения договора, вопросов разработки сторонами «новых стратегических вооружений». «Я не видел, чтобы такое происходило. Мы [американцы] видим, что они [россияне] разрабатывают потенциал за рамками [этого договора]. И это меня беспокоит», — добавил генерал.

Остальных деталей об имеющихся у него данных он не привел.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений Россия и США заключили в апреле 2010 года. В силу он вступил в феврале 2011 года. Подписи под документом тогда поставили президенты Дмитрий Медведев и Барак Обама.