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США обвинили Россию в разработке не подпадающих под СНВ-III вооружений
Новые российские ударные средства сдерживания выходят за рамки СНВ-III, заявил глава стратегического командования США. Об их разработке Россия, согласно договору, должна была заявить на комиссии, но этого не произошло, отметил он
Джон Хайтен (Фото: Manuel Balce Ceneta / AP)

Глава стратегического командования Вооруженных сил США (входит в Минобороны) генерал Джон Хайтен заявил о том, что новейшие российские ударные средства сдерживания, по его данным, выходят за рамки, установленные Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Об этом он заявил, выступая на слушаниях в комитете по делам Вооруженных сил сената США. Видеозапись с этого мероприятия размещена на сайте комитета.

Новый СНВ-III, как пояснил военный чиновник, сформулирован так, что он охватывает только вооружения, которые существовали на момент вступления этого договора в силу в 2011 году. «Это означает, что он охватывает баллистические ракеты как морского, так и наземного базирования, охватывает бомбардировщики и крылатые ракеты на бомбардировщиках и [других] платформах, на которых они установлены», — отметил Хайтен.

Также СНВ-III, по его словам, предусматривает возможность рассмотрения в двусторонней консультативной комиссии, созданной для исполнения договора, вопросов разработки сторонами «новых стратегических вооружений». «Я не видел, чтобы такое происходило. Мы [американцы] видим, что они [россияне] разрабатывают потенциал за рамками [этого договора]. И это меня беспокоит», — добавил генерал.

Остальных деталей об имеющихся у него данных он не привел.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений Россия и США заключили в апреле 2010 года. В силу он вступил в феврале 2011 года. Подписи под документом тогда поставили президенты Дмитрий Медведев и Барак Обама.

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Согласно ему, стороны должны сократить ядерные боезаряды до 1550 единиц, а количество межконтинентальных баллистических и баллистических ракет, а также подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков — до 700 единиц.

Документ рассчитан на десять лет. После этого продлить его стороны в соответствии с условиями соглашения могут еще на пять лет по взаимной договоренности.

Ранее США начали процесс выхода из другого договора о вооружениях с Россией. 2 февраля американские власти приостановили участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Подобный шаг они объяснили нарушением со стороны России этого соглашения. По информации Вашингтона, дальность российской ракеты наземного базирования 9М729 может превышать 500 км (что запрещено условиями документа). Москва в свою очередь настаивает на том, что 9М729 не нарушает ДРСМД и дальность ее полета — 480 км. Уничтожать ракету по требованию американских властей в России отказались.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Пентагон США, российское вооружение
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