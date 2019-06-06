Путин предложил не продлевать СНВ-3 при отсутствии желания у других стран

Путин предложил не продлевать СНВ-3 при отсутствии желания у других стран

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не будет продлевать Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), если другие стороны этого не захотят. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Если никому не хочется продлевать договор по СНВ-3, мы не будем тогда. Мы сто раз уже сказали, что мы готовы, с нами никто не ведет переговоров до сих пор никаких», — сказал он на встрече с главными редакторами мировых информагентств на полях ПМЭФ-2019.

Путин отметил, что в 2021 году действие договора закончится, и если его не продлить, то не будет никаких инструментов для сдерживания гонки вооружений, в том числе размещения оружия в космосе.

По его словам, в России новейшие системы вооружений гарантированно обеспечат безопасность страны «на достаточно длительную историческую перспективу». Президент заявил, что Россия обогнала конкурентов по созданию систем гипероружия.