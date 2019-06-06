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Золото $1 400 (+4,88%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
AMD $30 (+4,46%) прогноз Фридом Финанс к 30.06.20 Купить
JPMorgan Chase & Co $118 (+7,41%) прогноз Jefferies к 15.04.20 Купить
Tiffany & Co. $120 (+29,32%) прогноз Jefferies к 22.03.20 Купить
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Путин предложил не продлевать СНВ-3 при отсутствии желания у других стран

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не будет продлевать Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), если другие стороны этого не захотят. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Если никому не хочется продлевать договор по СНВ-3, мы не будем тогда. Мы сто раз уже сказали, что мы готовы, с нами никто не ведет переговоров до сих пор никаких», — сказал он на встрече с главными редакторами мировых информагентств на полях ПМЭФ-2019.

Путин отметил, что в 2021 году действие договора закончится, и если его не продлить, то не будет никаких инструментов для сдерживания гонки вооружений, в том числе размещения оружия в космосе.

Политика
Конгрессмены попросили Трампа продлить договор СНВ-3 с Россией

По его словам, в России новейшие системы вооружений гарантированно обеспечат безопасность страны «на достаточно длительную историческую перспективу». Президент заявил, что Россия обогнала конкурентов по созданию систем гипероружия.

СНВ-3 был подписан в 2010 году Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым. В конце мая 2019 года помощник президента США Тим Моррисон рассказал, что Дональд Трамп примет решение о продлении СНВ-3 в 2020 году. При этом заместитель госсекретаря Андреа Томпсон отмечала, что США и Россия запланировали встречи по обсуждению СНВ-3.

Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что Россия готова к новым договоренностям в отношении ядерного разоружения. Однако он отмечал, что к серьезным переговорам стороны пока не приступали.

Теги: Владимир Путин, СНВ
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