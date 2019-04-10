Помпео заявил о необходимости подключить к СНВ Китай и другие страны

Помпео заявил о необходимости подключить к СНВ Китай и другие страны

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что к Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружениях (СНВ) нужно подключить все заинтересованные стороны. Об этом сообщает издание The Hill.

Он предположил, что администрация президента США Дональда Трампа хочет подключить к договору Китай.

«Мы должны убедиться, что у нас есть все стороны, которые имеют к этому отношение. Другие страны, кроме России и Китая. Может быть, у нас это не получится. Может, в итоге мы будем работать над этим только с русскими», — сказал он.

В конце февраля глава стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен обвинил Россию в том, что ее новейшие ударные средства выходят за рамки СНВ-III.