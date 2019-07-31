Южнокорейские военные сообщили о запуске КНДР «неопознанных ракет»

Запуск, по утверждению южнокорейской стороны, был осуществлен утром в среду, 31 июля. На прошлой неделе КНДР запустила две ракеты, которые упали в море

Фото: KCNA / Reuters

Северная Корея запустила множество неопознанных ракет утром в среду, 31 июля, сообщает Yonhup со ссылкой на южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов.

Как отмечается, снаряды были запущены из провинции Хамген-Намдо.

25 июля Северная Корея запустила две неизвестные ракеты, они вылетели из окрестностей города Вонсон и пролетели около 430 км. Снаряды упали в море, не долетев до исключительной экономической зоны Японии.

В Пхеньяне позднее пояснили, что стрельбы были «частью демонстрации силы» и являются предупреждением Сеулу. По утверждению северокорейской стороны, Южная Корея «с большим стремлением развертывает ультрасовременное наступательное вооружение» и проводит стрельбы вопреки предупреждениям.