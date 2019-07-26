Пхеньян назвал запуск своих ракет предупреждением Сеулу

По мнению КНДР, Южная Корея проявляет «двуличие», демонстрируя на весь мир «рукопожатия», а за спиной — размещая на полуострове современное вооружение и проводя военные учения

Ким Чен Ын (Фото: Alexander Khitrov / AP)

Запуск двух новых тактических управляемых ракет, проведенный в КНДР 25 июля, стал предупреждением Южной Кореи. Об этом говорится в сообщении северокорейского агентство ЦТАК.

В нем сказано, что стрельбы являются частью «демонстрации силы» и ими лично руководил лидер КНДР Ким Чен Ын. Запуски, как указывается в сообщении, были проведены, чтобы направить «официальное предупреждение северокорейским милитаристам, которые с большим стремлением развертывают ультрасовременное наступательное вооружение в Южной Корее и продолжают проводить военные учения вопреки неоднократным предупреждениям со стороны КНДР».

В сообщении также говорится, что северокорейский лидер, описываю ситуацию на Корейском полуострове, заявил, что южнокорейские власти демонстрируют «двуличное поведение». С одной стороны, по его словам, на глазах у мирового сообщества они «пожимают руки» и подписывают совместные декларации, с другой — доставляют на полуостров современное вооружение и проводят военные учения.

В минувший четверг Сеул сообщил, что с территории КНДР были запущены две ракет, которое пролетели 430 км над Японским морем. Южнокорейское агентство Yonhap заявляет, что Северная Корея впервые использовала термин «демонстрация силы» с момента имения ситуации на Корейском полуострове, начавшемся в минувшем году. Лидеры Южной и Северной Кореи в прошлом году после нескольких лет противостояния провели сразу три саммита.