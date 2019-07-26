Трамп не увидел ничего необычного в запуске КНДР двух ракет

Трамп не увидел ничего необычного в запуске КНДР двух ракет

Президент США Дональд Трамп заявил, что КНДР не испытывали ядерное оружие, когда запускал ракеты. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.

Он добавил, что Северная Корея испытывала ракеты малой дальности, но подобные испытания проводят многие. При этом Трамп отметил, что в отношениях США и КНДР «все очень хорошо». «Но это не значит, что так будет продолжаться. Посмотрим, что будет», — добавил он.

Накануне КНДР запустила две ракеты из окрестностей города Вонсон, и они пролетели над Японским морем. Источник агентства Kyodo отмечал, что они упали в море и не долетели до исключительной экономической зоны Японии.

Впоследствии в Северной Корее заявили, что пуск новых тактических управляемых ракет является предупреждением Южной Корее. Им руководил лично лидер КНДР Ким Чен Ын. В Пхеньяне отмечали, что запуски ракет стали частью «демонстрации силы».