Сеул заявил о запуске двух ракет из КНДР

По данным южнокорейских военных, утром 25 июля с территории КНДР были запущены две ракеты, они пролетели 430 км над Японским морем

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КНДР произвела пуск двух неизвестных ракет в Японском море, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов оборонного Минобороны Южной Кореи.

По данным южнокорейских военных, пуски прошли в 5:34 и 5:57 по местному времени (23:34 и 23:57 мск). Снаряды вылетели из окрестностей города Вонсон. Расстояние полета составило около 430 км, это говорит о схожести данных снарядов с ракетой малой дальности, которую Пхеньян запускал в мае, заявили военные.

«Наши военные находятся в состоянии боеготовности в случае новых пусков и следят за ситуацией», — сообщили в Объединенном комитете начальников штабов. Военные не уточнили, известно ли, где упали ракеты.

В последний раз о ракетных пусках КНДР сообщалось 4 и 9 мая. В первом случае в Северной Корее объяснили запуск проверкой работоспособности крупнокалиберных реактивных установок большой дальности для «защиты политического суверенитета».

По данным южнокорейских военных, снаряды были запущены в направлении Японии. В Токио заявили, что ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны страны и не представляли угрозы для ее территории, произошедшее власти назвали произошедшее нарушением резолюции Совбеза ООН. Президент США Дональд Трамп тогда сказал, что не считает пуски ракет поводом для подрыва в отношениях Вашингтона и Пхеньяна.