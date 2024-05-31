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Военная операция на Украине ,  
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На Украине объявили эвакуацию на Золочевском направлении под Харьковом

Сюжет
Военная операция на Украине
Семьи с детьми из села Александровка, поселков Тимофеевка и Возрождевска могут вывести принудительно, сказал глава Золочевской администрации. Наступление России в Харьковской области идет с середины мая
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Граждане должны покинуть пограничные населенные пункты на Золочевском направлении в Харьковской области, заявил начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко, передают издание «Думка» и портал Novyny.

Он не исключил, что семьи с детьми из села Александровка, и поселков Тимофеевка и Возрождевска могут вывести принудительно.

Места сбора для эвакуации гражданам расскажут руководители населенных пунктов. Коваленко обещал, что эвакуированные граждане получат финансовую и другую помощь. По его словам, их отправят родственникам, близким и знакомым. Другими вариантами для эвакуации являются Харьков и Львовская область.

Золочев — это поселок городского типа в Богодуховском районе Харьковской области. Его население составляет примерно 7,7 тыс. человек. Он находится почти в 40 км к северо-западу от Харькова.

Украина попросила разрешения использовать оружие США для ударов по России
Политика
Фото:Attila Husejnow / Keystone Press Agency / Global Look Press

О том, что российские войска начали активное наступление в Харьковкой области, президент Украины Владимир Зеленский заявил 10 мая. За два дня украинская полиция эвакуировала 970 мирных жителей из Харьковской области в безопасные места. Минобороны России впоследствии объявило о взятии более десятка населенных пунктов в регионе.

Президент Владимир Путин объяснил боевые действия необходимостью создать санитарной зоны в ответ на обстрелы территории России, включая Белгород. Глава государства заявил об отсутствии планов взятия Харькова.

26 мая Минобороны сообщило, что под контроль российской группировки войск «Запад» перешло село Берестовое в Харьковской области. Позже глава ведомства Андрей Белоусов сказал, что в Харьковской области украинские силы отступили на 8–9 км.

Politico узнало о разрешении Байдена бить из Харькова по России
Политика
Фото:Валентин Огиренко / Reuters

Накануне вечером Politico, The New York Times и другие американские издания со ссылкой на источники сообщили, что президент США Джо Байден тайно разрешил Украине бить по приграничным российских военным целям неподалеку от Харькова. Из материалов изданий следует, что Вашингтон позволил обстреливать российские войска, которые наносят удар или готовятся к нему. Но при этом власти США подчеркнули, что политика запрета дальних ударов вглубь России не изменилась.

В Кремле говорили, что обсуждения о необходимости разрешить Украине совершать удары американским оружием по территории России безответственны и опасны из-за своих последствий.

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Теги
Георгий Смирнов
эвакуация Харьковская область Украина
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