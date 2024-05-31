Польша увидела российский след в «утке» о мобилизации из-за Украины
За кибератакой на Польское агентство печати (PAP), из-за которой в ленте последнего появились сообщения о частичной мобилизации, могла стоять Россия, заявил пресс-секретарь министра-координатора по делам спецслужб Яцек Добжиньский в соцсети X.
«В связи с вероятной российской кибератакой на Польское агентство печати и дезинформацией о предполагаемой мобилизации в Польше Агентство внутренней безопасности совместно с Министерством цифровизации приняло немедленные меры», — написал он.
Польский премьер Дональд Туск также возложил ответственность за случившееся на Россию. «Очередная, очень опасная хакерская атака хорошо иллюстрирует российскую стратегию дестабилизации накануне европейских выборов», — написал он в X. С 6 по 9 июня должны состояться выборы в Европарламент.
Днем 31 мая в ленте PAP дважды появлялось заявление от лица Туска, где говорилось, что с 1 июля в Польше начнется частичная мобилизация. «200 000 польских граждан, как бывших военных, так и обычных гражданских лиц, будут призваны на обязательную военную службу. Все мобилизованные будут отправлены на Украину», — было сказано в материале.
В PAP подчеркнули, что агентство не распространяло такой информации. «Рассылка не была подготовлена агентством и не была написана или передана журналистами PAP», — заявили в издании.
Глава польского МИДа Радослав Сикорский ранее не исключил появления войск страны на Украине. В то же время польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что страна не пойдет на такой шаг. Der Spiegel писал, что Польша и страны Балтии допускают отправку войск, если Россия добьется стратегического прорыва на востоке.
Появление военных НАТО на Украине сделает конфликт России с блоком неизбежным, заявили в Кремле.
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