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Военная операция на Украине ,  
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Польша увидела российский след в «утке» о мобилизации из-за Украины

Польские власти обвинили Россию в появлении сообщений о мобилизации
Сюжет
Военная операция на Украине
На польское агентство PAP была совершена кибератака, за которой стоит Россия, заявил польский премьер Туск. PAP 31 мая дважды аннулировало сообщение о начале в Польше частичной мобилизации с 1 июля для отправки военных на Украину
Дональд Туск
Дональд Туск (Фото: Paweł Supernak / Polska Agencja Prasowa / Global Look Press)

За кибератакой на Польское агентство печати (PAP), из-за которой в ленте последнего появились сообщения о частичной мобилизации, могла стоять Россия, заявил пресс-секретарь министра-координатора по делам спецслужб Яцек Добжиньский в соцсети X.

«В связи с вероятной российской кибератакой на Польское агентство печати и дезинформацией о предполагаемой мобилизации в Польше Агентство внутренней безопасности совместно с Министерством цифровизации приняло немедленные меры», — написал он.

Польский премьер Дональд Туск также возложил ответственность за случившееся на Россию. «Очередная, очень опасная хакерская атака хорошо иллюстрирует российскую стратегию дестабилизации накануне европейских выборов», — написал он в X. С 6 по 9 июня должны состояться выборы в Европарламент.

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Фото:Omar Marques / Getty Images

Днем 31 мая в ленте PAP дважды появлялось заявление от лица Туска, где говорилось, что с 1 июля в Польше начнется частичная мобилизация. «200 000 польских граждан, как бывших военных, так и обычных гражданских лиц, будут призваны на обязательную военную службу. Все мобилизованные будут отправлены на Украину», — было сказано в материале.

В PAP подчеркнули, что агентство не распространяло такой информации. «Рассылка не была подготовлена агентством и не была написана или передана журналистами PAP», — заявили в издании.

Глава польского МИДа Радослав Сикорский ранее не исключил появления войск страны на Украине. В то же время польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что страна не пойдет на такой шаг. Der Spiegel писал, что Польша и страны Балтии допускают отправку войск, если Россия добьется стратегического прорыва на востоке.

Появление военных НАТО на Украине сделает конфликт России с блоком неизбежным, заявили в Кремле.

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Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Дональд Туск Польша кибератака российские хакеры Украина мобилизация
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