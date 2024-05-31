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Военная операция на Украине ,  
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PAP объяснило сообщения о призыве 200 тыс. поляков для ввода на Украину

В Польше объяснили кибератакой публикации о мобилизации 200 тыс. поляков
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Omar Marques / Getty Images
Фото: Omar Marques / Getty Images

Сайт Польского агентства печати (PAP) дважды опубликовал заявление от лица премьер-министра страны Дональда Туска, где говорилось, что 1 июля в Польше начнется частичная мобилизация. Эта информация является ложной, сообщается теперь на сайте агентства.

Публикация, о которой идет речь, появлялась на ленте агентства дважды 31 мая — около 14:00 и 14:20 по местному времени (15:00 и 15:20 мск). Агентство аннулировало первое сообщение, однако позднее оно появилось вновь и также было аннулировано, пояснили в PAP.

В сообщении, в частности, говорилось, что «1 июля 2024 года в Польше будет объявлена частичная военная мобилизация». «200 000 польских граждан, как бывших военных, так и обычных гражданских лиц, будут призваны на обязательную военную службу. Все мобилизованные будут отправлены на Украину», — было указано в материале.

В PAP подчеркнули, что агентство не распространяло такой информации. «Рассылка не была подготовлена агентством и не была написана или передана журналистами PAP», — заявили в издании.

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Фото:Omar Marques / Getty Images

Глава канцелярии польского премьера Ян Грабец также опроверг сведения о предстоящей мобилизации. Он подчеркнул, что спецслужбы уже разбираются в произошедшем.

Пресс-секретарь министра-координатора по делам спецслужб Польши Яцек Добжиньский не исключил, что на PAP могла быть совершена кибератака.

С ним согласился вице-премьер, министр цифровизации Кшиштоф Гавковский. Он заверил, что власти в срочном порядке начали выяснять обстоятельства произошедшего. «Все указывает на кибератаку и спланированную дезинформацию», — добавил Гавковский.

Глава польского МИДа Радослав Сикорский ранее не исключил появления войск страны на Украине. В то же время польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, страна не пойдет на такой шаг. Der Spiegel писал, что Польша и страны Балтии допускают отправку войск, если Россия добьется стратегического прорыва на востоке.

Появление военных НАТО на Украине сделает конфликт России с блоком неизбежным, полагают в Кремле.

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Теги
Польша мобилизация Украина кибератака
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