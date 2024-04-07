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Выборы в Европарламент. Что важно знать

Как проходят выборы в Европарламент и какими могут быть их итоги в этом году
Через два месяца пройдут очередные выборы в Европарламент — в 27 странах выберут 720 депутатов, которые затем определят состав ключевых органов ЕС. Как проходят европейские выборы и чем примечательны эти — в материале РБК
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Есть ли единая процедура голосования во всех странах ЕС

Европарламент избирают каждые пять лет прямым всеобщим голосованием в странах Евросоюза (до 1979 года он формировался путем делегирования депутатов от национальных парламентов по установленной для каждого государства квоте). Предыдущие выборы евродепутатов состоялись в мае 2019 года. Очередные пройдут с 6 по 9 июня 2024 года.

Выборы в Европарламент считаются крупнейшими транснациональными выборами в мире, но фактически каждая из 27 стран объединения организовывает свои собственные. Общие правила, которые должны соблюдать страны ЕС, таковы:

  • депутатов Европарламента избирают в каждом государстве ЕС по пропорциональной системе;
  • выборы проходят с четверга по воскресенье;
  • граждане ЕС, проживающие в другой стране союза, могут голосовать и баллотироваться;
  • каждый гражданин ЕС может проголосовать только один раз.

Зато единой процедуры голосования нет: оно может проходить как по открытым, так и по закрытым спискам.

До 2011 года существовал 5-процентный барьер для избираемых партий, но он был отменен. Теперь страны ЕС самостоятельно устанавливают минимальный порог прохождения. Избиратели каждой страны голосуют за национальные партии, а их кандидаты потом распределяются по европейским фракциям. Как правило, национальные партии поддерживают еврофракцию, которая отстаивает схожие интересы.

В большинстве стран — членов ЕС избирательным правом обладают граждане, достигшие 18-летнего возраста. Однако в последние годы несколько стран объединения снизили порог, чтобы повысить явку. Теперь в Греции проголосовать могут избиратели старше 17 лет, в Бельгии, Германии, Мальте и Австрии — достигшие 16-летнего возраста. В нескольких странах (Бельгия, Греция, Кипр, Люксембург) голосование на выборах в Европарламент является обязательным.

На какие дни назначены выборы в Европарламент

В Нидерландах голосование назначено на 6 июня, в Ирландии — на 7 июня. Граждане Латвии, Мальты и Словакии проголосуют 8 июня, а остальных стран — 9 июня, в так называемое большое воскресенье (финальный день выборов).

Некоторые страны разрешают голосовать два дня подряд. Например, чехи смогут прийти на избирательные участки 7 и 8 июня, а итальянцы — 8 и 9 июня.

Экзитполы обнародуют в воскресенье в 18:15 и 20:15 по брюссельскому времени; результаты выборов станут известны после 23:00, когда участки во всех странах — членах ЕС закроются.

Сколько депутатов будет избрано

Как правило, количество депутатов определяется заново перед каждыми выборами, но их общее число не может превышать 750.

Нынешние выборы в Европарламент станут первыми после Brexit. После выхода Великобритании из ЕС численность Европарламента сократилась до 705 мест, но в сентябре 2023 года власти решили добавить еще 15, распределив их между 11 странами с учетом демографических изменений. В итоге в этом году будут избраны 720 депутатов.

Число депутатов от каждой страны определяется по квоте, рассчитываемой пропорционально численности населения, однако не меньше, чем шесть депутатов и не более 96. Сейчас больше всего депутатов у ФРГ, меньше всего — у Кипра, Люксембурга и Мальты.

Какие фракции действуют в Европарламенте

Представители национальных партий, избранные в Европарламент, распределяются по его фракциям (группам). Фракция состоит минимум из 23 депутатов не менее чем из четырех стран ЕС.

В нынешнем составе — восемь фракций следующей численности (по данным на январь 2024 года):

  • Европейская народная партия (EPP) — крупнейшая фракция в Европарламенте, консервативная, 179 мест;
  • «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» (S&D) — социал-демократическая, 141 место;
  • «Обновляя Европу» (Renew) — либеральная проевропейская фракция, 101 место;
  • «Зеленые»/«Европейский свободный альянс» (Greens — EFA) — продвигают климатическую повестку и интересы национальных меньшинств, 71 место;
  • «Европейские консерваторы и реформисты» (ECR) — умеренные евроскептики, антифедералисты, 67 мест;
  • «Идентичность и демократия» (IID) — группа правых и ультраправых политиков, евроскептики, 58 мест;
  • «Европейские левые» (The Left) — объединяет политиков коммунистических взглядов, 38 мест;
  • Независимые депутаты — 50 мест.

Фракции Европарламента соотносятся с соответствующими европартиями (EPP, IID) — организациями, создаваемыми специально для деятельности в рамках политических институтов ЕС и согласно его правилам, — или их коалициями (Renew, Greens — EFA и др.). Европартии, в отличие от национальных, действуют на уровне всего объединения и участвуют в работе его учреждений. Как правило, они состоят из национальных партий, а не отдельных лиц. Европартии имеют исключительное право на агитацию во время выборов в Европарламент и создание фракций в нем. Фракции открыты для присоединения депутатов различной партийности, однако традиционно этот выбор определяется схожестью идеологий. Например, по результатам выборов 2019 года депутаты от немецкой ХДС/ХСС вошли во фракцию EPP, от СДПГ — в S&D, от «Союза 90»/«Зеленые» — в Greens — EFA, от СвДП — в Renew, от «Альтернативы для Германии» — в IID.

У многих европейских партий больше депутатов в Европарламенте, чем индивидуальных членов.

Выборы в Европарламент. Что важно знать

Регистрацию европартий и контроль за деятельностью осуществляет специальный орган ЕС. Европартии обязаны ежегодно публиковать отчетность о своих доходах и расходах, а также предоставлять список доноров, пожертвования которых превышают €500. Им запрещается принимать пожертвования, если они анонимные, превышают €12 тыс. в год или предоставляются подконтрольными властям компаниями.

В соответствии с Лиссабонским договором европартия, которая выиграла выборы в Европарламент, имеет право предложить Европейскому совету своего кандидата на должность председателя Еврокомиссии.

Чем евродепутаты займутся сразу после выборов

На первом пленарном заседании (пройдет с 16 по 19 июня) евродепутаты изберут председателя ЕП (период полномочий — два с половиной года). С 18 января 2022 года этот пост занимает Роберта Метсола, член Националистической партии Мальты, еврофракция EPP; ее избрали после смерти предыдущего председателя ЕП Давида Сассоли.

На этом же заседании будут избраны 14 вице-президентов ЕП (заместителей председателя) и пять квесторов, контролирующих административные и финансовые вопросы работы Европарламента.

В сентябре Европарламенту предстоит определиться с кандидатом на пост главы Еврокомиссии (сейчас — Урсула фон дер Ляйен). Своих претендентов на ключевые посты в ЕС европартии и их коалиции выдвигают на предвыборных съездах. После выборов Совет ЕС квалифицированным большинством предлагает единого кандидата на пост главы Еврокомиссии с учетом результатов голосования. Далее его кандидатуру большинством голосов должны одобрить европарламентарии.

EPP выдвинула в качестве своего кандидата на пост главы Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, социал-демократы (S&D) — люксембургского политика Николаса Шмидта. Европейские «зеленые» представили сразу двух кандидатов — немку Терри Рейнтке и голландца Баса Эйкхаута. Объединенные в Renew либералы определят кандидатуру на съезде 20 марта.

Урсулу фон дер Ляйен выдвинули на переизбрание главой Еврокомиссии
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Урсула фон дер Ляйен

После утверждения главы Еврокомиссии Европарламент должен определить новый состав всего органа, то есть утвердить 27 комиссаров. В этом году, как ожидается, к ним присоединится еврокомиссар по обороне.

Чем завершились предыдущие выборы в ЕП

На выборах 2019 года свои позиции укрепили ультраправые партии: IID досталось 73 места в Европарламенте, ECR — 62. Однако представители этих движений не получили руководящих постов в Европарламенте.

По итогам прошлых выборов впервые с 1979 года совокупного большинства в парламенте лишились две традиционные партии — EPP (получила 182 места) и S&D (154). В результате им пришлось искать компромиссы с либералами в процессе законотворческой деятельности. Однако в целом проевропейские партии, включая традиционные альянсы, либералов и «зеленых», сохранили свое лидерство. Фракция EPP осталась крупнейшей.

Какие у социологов ожидания от выборов 2024 года

Соцопросы свидетельствуют, что этим летом Европарламент, скорее всего, еще сильнее сдвинется вправо. Хотя EPP и социал-демократы продолжают доминировать, рейтинги IID растут. Согласно опросам Politico, если бы выборы проходили в апреле, то расстановка сил выглядела бы следующим образом:

  • Европейская народная партия (EPP) — 175 мест;
  • «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» (S&D) — 139 мест;
  • «Идентичность и демократия» (IID) — 87 мест;
  • «Европейские консерваторы и реформисты» (ECR) — 76 мест;
  • «Обновляя Европу» (Renew) — 80 мест;
  • «Зеленые»/«Европейский свободный альянс» (Greens — EFA) — 45 мест;
  • «Европейские левые» (The Left) — 33 места;
  • Независимые депутаты — 46 мест.

Таким образом, фракция IID, в которую традиционно входят представители «Альтернативы для Германии» и «Национального объединения» (Франция), может стать третьей по величине. А у ECR, объединяющей польских национал-консерваторов («Закон и справедливость») и итальянских правых («Братья Италии»), есть шанс стать четвертой. Поэтому не исключено, что традиционным партиям в Европарламенте придется сотрудничать с евроскептиками.

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Андре Вентура&nbsp;лидер партии Chega (с порт. &laquo;Хватит&raquo;)

Аналитики Европейского совета по международным отношениям (ECFR) прогнозировали в своем январском докладе, что в 2024 году IID может вырасти почти в два раза. В девяти странах ЕС — Болгарии, Эстонии, Финляндии, Германии, Латвии, Португалии, Румынии, Испании и Швеции — правые, вероятнее всего, окажутся фаворитами.

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