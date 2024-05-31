WSJ рассказала, каким оружием США разрешат ВСУ бить по целям в России

WSJ: США разрешат Украине наносить удары по целям в России HIMARS, но не ATACMS

Киев сможет наносить удары с помощью РСЗО HIMARS по российским целям, которые используются для наступления в Харьковской области, однако применять дальнобойные ракеты ATACMS по-прежнему запрещено, пишет газета

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США позволят Украине наносить удары артиллерией и ракетами малой дальности из реактивных систем залпового огня HIMARS по российским командным пунктам, складам оружия и другим объектам, которые используются для наступления в Харьковской области, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. Однако Киев по-прежнему не сможет применять дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по российской территории.

Таким образом, в администрации президента Джо Байдена рассчитывают, что это, с одной стороны, позволит помочь Киеву противостоять российскому наступлению, с другой — смягчит риск перерастания конфликта в прямое столкновение между Соединенными Штатами и Россией.

«Недавно президент поручил своей команде обеспечить, чтобы Украина могла использовать поставляемое США оружие для противодействия ударам в Харьковской области: чтобы Украина могла нанести ответный удар по российским силам, которые атакуют или готовятся атаковать», — рассказал один из собеседников издания. «Наш подход в отношении запрета на использование ATACMS <...> не изменился», — подчеркнул он.

Среди оружия, которое Вашингтон разрешит ВСУ использовать против России близ Харьковской области, — управляемые реактивные снаряды GMLRS, HIMARS и артиллерия, пишет WSJ.

О том, что США рассматривают возможность смягчить ограничения на удары ВСУ по территории России с помощью американского оружия, 29 мая писало издание Politico со ссылкой на источники. На следующий день Politico, The New York Times, Reuters и еще ряд СМИ сообщили о согласии Байдена на удары Киева американским оружием по целям близ Харьковской области. На смягчении запрета настаивал госсекретарь Энтони Блинкен, который недавно посетил Украину и сделал «отрезвляющие выводы», отмечала NYT. Вслед за США аналогичное решение принял канцлер Германии Олаф Шольц.

В Киеве указали, что решение Вашингтона позволит применять поставляемые им HIMARS для нанесения ударов по российским военным и командным центрам.

В Кремле в ответ заявили, что «в целом оружием американского производства уже осуществляются попытки нанесения ударов по российской территории» и что это «более чем красноречиво» свидетельствует о вовлеченности США в конфликт на Украине.