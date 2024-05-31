Киев назвал последствия разрешения ударов по России американским оружием

Накануне Байден разрешил Украине наносить удары американским оружием по целям в России, но исключительно недалеко от Харькова. Москва считает это свидетельством вовлеченности США в конфликт и предупреждала о возможных последствиях

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Разрешение США на нанесение ударов по территории России американским оружием позволит применять поставляемые Вашингтоном реактивные системы залпового огня HIMARS для нанесения ударов по российским военным и командным центрам, заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров The Guardian. По его мнению, это сильно повысит обороноспособность Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил The Guardian, что Киев хочет использовать оружие большой дальности, такое как ракеты Storm Shadow британского производства. Он сказал, что, несмотря на сообщения об обратном, Великобритания не давала «100-процентного разрешения» на это.

Лондон ждет ответа от Вашингтона, предположил Зеленский. «Мы поднимали этот вопрос дважды. Мы не получили подтверждения от него [министра иностранных дел Дэвида Кэмерона]», — сказал он.

Ранее Politico, New York Times, Reuters, Washington Post и Financial Times со ссылкой на источники сообщили, что президент США Джо Байден дал разрешение Украине наносить удары американским оружием по целям на российской территории, но исключительно неподалеку от Харькова.

Это произошло на фоне наступления российских войск на харьковском направлении, о начале которого 10 мая сообщал Зеленский. Путин связал наступление с созданием санитарной зоны в ответ на обстрелы территории России, в том числе и Белгорода. Глава Минобороны Андрей Белоусов сказал, что в Харьковской области украинские силы отступили на 8–9 км.

Москва осуждает западные поставки Киеву и резко критически относится к дискуссии последних недель о возможности разрешить Украине бить по объектам на территории России. Разрешение Вашингтона наносить удары Киеву по России американским оружием говорит о вовлеченности США в конфликт, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. До этого пресс-секретарь президента уже говорил, что призывы снять ограничение на применение западного оружия для Киева безответственны и «опасны своими последствиями».

Ограничения для Украины на использование своего оружия сняла и Германия. В правительстве страны сказали, что Украины может применять его в соответствии с международным правом и в целях самообороны.