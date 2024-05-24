Путин назвал Украине условия для возвращения к переговорам

Путин: Россия за переговоры с Украиной и она может вернуться к ним при желании

Москва и Киев могли бы вернуться к диалгу на основе договоренностей 2022 года и с учетом сложившихся территориальных реалий, сказал Путин. Он подчеркнул, что документы будут подписаны с легитимной властью, которой у Зеленского нет

Владимир Путин и Александр Лукашенко (Фото: Михаил Метцель / Sputnik / Reuters)

Если власти в Киеве хотят вернуться к переговорам, то «пусть возвращаются», заявил президент Владимир Путин. Москва «за» переговоры, отметил он.

К переговорам можно вернуться «исходя из тех договоренностей принципиального характера, которые были достигнуты в ходе непростых переговоров в Белоруссии и в Турции и исходя из сегодняшних реалий, которые сложились на земле», — добавил Путин во время пресс-конференции после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

«Мы к этому готовы», — добавил Путин.

Он напомнил, что весной 2022-го стороны достигли договоренностей, которые устраивали Киев, условия были парафированы, но потом Украина вышла из них и запретила их проведение.

Президент также ответил на вопрос, с кем с украинской стороны вести диалог. Он сказал, что легитимность президента Владимира Зеленского закончилась (20 мая формально истек его пятилетний президентский срок, выборы из-за военного положения не проводились). Однако Запад намерен на мирной конференции в Швейцарии в июне «подтвердить» ее. Это не имеет значения «для юридических документов», отметил Путин. Россия, по его словам, при подписании актов, касающихся решения конфликта, должна понимать, что имеет дело «с легитимными властями». «На этот вопрос должны ответить в самой Украине», — подчеркнул он.

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Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Москва готова к переговорам с Киевом, во время которых будут зафиксированы «нынешние линии фронта». Как заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, это не так.

Зеленский прежде заявлял, что Украина не пойдет на диалог, пока не выйдет на свои границы 1991 года. Однако в конце марта этого года президент допустил, что переговоры могут начаться до этого момента с условием возвращения Киевом контроля над территориями, утраченными после февраля 2022 года. По его мнению, если это произойдет, то страны, сомневающиеся или поддерживающие Россию, перестанут это делать, и она будет готова к диалогу.

На мирной конференции в Швейцарии будут обсуждаться положения из «формулы мира» Зеленского, которую Россия считает неприемлемой.