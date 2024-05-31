Губернатор Самарской области решил уйти в отставку

Азаров занимал пост губернатора Самарской области с 2018 года. В своем обращении, подводя итоги работы, он заявил, что основные цели, поставленные шесть лет назад достигнуты

Дмитрий Азаров (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров объявил о решении покинуть свой пост. Его заявление опубликовано в телеграм-канале правительства региона.

«Завершен большой этап работы. Основные цели, которые мы определили вместе с вами шесть лет назад, достигнуты. Я принял решение о завершении своей работы в должности губернатора», — сказал Азаров.

Он подвел итоги своей работы в должности главы Самарской области, отметив, что были преодолены вызовы пандемии и экономических санкций, экономика и промышленность «стали сильнее», были завершены стройка Волжского моста и трасса «Обход Тольятти» и т.д.

«Обещаю: продолжу и впредь делать все для развития и процветания нашей родной земли», — заключил губернатор. При этом он не уточнил, чем займется после ухода в отставку.

Дмитрию Азарову 53 года. Он возглавил Самарскую область в 2018 году, на выборах он получил 72,63% голосов избирателей.

До назначения на эту должность работал на нескольких региональных предприятиях — Самарский завод котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов, завод «Синтезкаучук», производственное объединение «Волгапромхим» и «Средневолжская газовая компания».

В 2008-2010 годах Азаров был министром природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды Самарской области. В 2010 году он победил на выборах мэра Самары от «Единой России». В 2014 году стал сенатором от Самарской области.

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Конфликты с Хинштейном

У Азарова неоднократно возникали споры и конфликты с депутатом Госдумы от Самарской области Александром Хинштейном. Так, в октябре 2023 года Хинштейн потребовал лишить бывшего председателя Шестого кассационного суда Александра Ефанова звания почетного гражданина региона. ДСамарский губернатор не стал этого делать. «Слишком тесные отношения много лет связывают этих людей. Даже репутационные издержки не пугают главу региона», — прокомментировал Хинштейн.

В марте 2024 года депутат Хинштейн опубликовал видеобращение самарских участников военной операции, которые призвали губернатора региона помочь с освобождением их из плена. Азаров, комментируя полученное обращение, ответил, что взял вопрос под личный контроль. В мае уполномоченная по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова сообщила, что из плена удалось вернуть 21 военного из 40.

Комментируя отставку Азарова, Хинштейн написал в своем телеграм-канале: «Надеюсь, что с приходом нового руководителя — нашему региону наконец повезет».

Уголовное дело об оскорблении губернатора

В октябре 2023 года в Самаре произошла серия драк подростков с мигрантами. Азаров, комментируя события, потребовал «самой суровой оценки вне зависимости от национальной принадлежности нападавших» и поручил провести масштабные проверки соблюдения миграционного законодательства.

После этого двое несовершеннолетних уроженцев Таджикистана опубликовали видео с оскорблениями Азарова. В итоге Следственный комитет завел дело об оскорблении губернатора — ст. 319 Уголовного кодекса. Авторов ролика задержали. Одного из подростков выдворили из России. В марте 2024 года дело закрыли.

Задержание советника Азарова за мошенничество

В мае 2024 года была задержана советник губернатора Самарской области и директор АНО «Институт регионального развития» Ольга Михеева. Следователи завели в отношении неее дело о мошенничестве в особо крупном размере — ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса. По версии следствия, Михеева незаконно занимала в ИРР одновременно две должности (гендиректора и директора по стратегическому развитию), «выплачивая себе зарплату и премии за работу, которую де-факто не выполняла». Ущерб составил около 1,4 млн руб.