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В Самаре задержали уроженцев Таджикистана, оскорбивших губернатора

Хинштейн: уроженцы Таджикистана, оскорбившие губернатора, задержаны в Самаре
Дмитрий Азаров
Дмитрий Азаров (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

В Самаре задержали уроженцев Таджикистана, оскорбивших губернатора Дмитрия Азарова. Об этом в своем телеграм-канале рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«Это два родных брата, уроженцы Таджикистана. В Самаре живут без родителей. Мать в Москве, отец на родине. На протяжении длительного времени братья терроризировали своих сверстников в округе, регулярно устраивая драки и побоища», — написал Хинштейн.

Старшего из братьев арестовали, младшего в ближайшее время экстрадируют в Таджикистан.

В середине октября в Самаре задержали семерых мигрантов, против них следственным комитетом было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, побоях и умышленном причинении вреда здоровью. Нападавшие мигранты жестоко избили местных жителей.

После этого в соцсетях появились ролики, на которых несовершеннолетние мигранты грубо оскорбляли главу Самарской области. Кроме оскорблений в адрес главы региона один из героев видеоролика заявлял, что он участвовал в конфликте с местными детьми и говорил о том, что уверен в своей безнаказанности. В ответ СК возбудил уголовное дело об оскорблении представителя власти. 

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Самара Дмитрий Азаров Самарская область Таджикистан мигранты
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