В Самаре задержали уроженцев Таджикистана, оскорбивших губернатора
В Самаре задержали уроженцев Таджикистана, оскорбивших губернатора Дмитрия Азарова. Об этом в своем телеграм-канале рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн.
«Это два родных брата, уроженцы Таджикистана. В Самаре живут без родителей. Мать в Москве, отец на родине. На протяжении длительного времени братья терроризировали своих сверстников в округе, регулярно устраивая драки и побоища», — написал Хинштейн.
Старшего из братьев арестовали, младшего в ближайшее время экстрадируют в Таджикистан.
В середине октября в Самаре задержали семерых мигрантов, против них следственным комитетом было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, побоях и умышленном причинении вреда здоровью. Нападавшие мигранты жестоко избили местных жителей.
После этого в соцсетях появились ролики, на которых несовершеннолетние мигранты грубо оскорбляли главу Самарской области. Кроме оскорблений в адрес главы региона один из героев видеоролика заявлял, что он участвовал в конфликте с местными детьми и говорил о том, что уверен в своей безнаказанности. В ответ СК возбудил уголовное дело об оскорблении представителя власти.
Что такое процентный риск и как компании управляют им в новых условиях
Не только в аптеке. Как развивается рынок продажи лекарств в России
Обмен метриками и слепые тесты. Как внедрять ИИ и оценивать его эффект для бизнеса
5 грехов спикера. Как выступить так, чтобы пригласили ещё
Высокое напряжение: какие перспективы у электромобилей в России
Как лесопромы-
шленный комплекс ищет новые ниши и рынки
Какие есть перспективы у индустриального выращивания ягоды в России
Тактильный и голографический: когда появится связь 6G и что она изменит для бизнеса
Новые решения. Как бесшовно перейти на российское ПО
Навигатор по цифровым решениям для компаний металлургии и горнодобывающей промышленности