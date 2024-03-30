Губернатор ответил на видеообращение пленных самарцев на Украине

Депутат Хинштейн опубликовал видео жителей Самарской области, которые находятся в плену на Украине, и обратился в Минобороны и к омбудсмену Москальковой. Губернатор Азаров заявил, что занимается решением вопроса

Александр Хинштейн (Фото: Алексей Белкин / Бизнес Online / Global Look Press)

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров взял под личный контроль просьбу помочь с освобождением попавших в плен военных из региона, пишет региональное издание «Сова».

«Занимаюсь решением этого вопроса», — ответил Азаров на просьбу одной из жительниц региона.

Депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн направил обращения в Минобороны и Уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой с просьбой помочь в освобождении плененных на Украине жителей Самарской области.

«Получил огромное количество сообщений о жителях Самарской области, которые попали в украинский плен. Некоторые из них в плену находятся третий год!», — написал он в телеграм-канале.

К своему посту депутат прикрепил видеообращение от мужчин, которые рассказывают, что в ходе военных действий получили различные ранения и попали в плен; по их словам, обмен некоторых затягивается. Мужчины называют свои имена, даты рождения и места, откуда они родом — Самара, Тольятти, Чапаевск и другие населенные пункты Самарской области; они призывают губернатора Азарова помочь с их освобождением.

Позже Хинштейн сообщил, что его подписчики заметили на видеозаписи человека, похожего на бывшего военнослужащего 15-й бригады Сергея Галкина. Последний, по словам депутата, в 2022-м участвовал в пресс-конференции, на которой публично осуждал специальную военную операцию. Мероприятие с «пленными российскими разведчиками» проводили в марте 2022 года.

Как сообщает ГТРК «Самара» со ссылкой на члена Общественной палаты Екатерину Колотовкину, Азаров взял ситуацию под контроль, «все службы и федеральные органы извещены».

Один из последних обменов пленными между Москвой и Киевом, о котором сообщали власти, состоялся 8 февраля. В Россию вернулись 100 военных, столько же — на Украину. 29 марта российской стороне вернули тела 29 погибших, украинской — 121.