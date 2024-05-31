Тульский премьер стал кандидатом в самарские губернаторы

Губернатор Дмитрий Азаров написал заявление об уходе. По данным источников РБК, основным кандидатом в главы Самарской области стал первый вице-губернатор Тульской области Вячеслав Федорищев

Вячеслав Федорищев (Фото: invest-tula.com)

Самарский губернатор Дмитрий Азаров объявил об уходе в отставку. Основным кандидатом на место временно исполняющего обязанности главы региона стал Вячеслав Федорищев, первый заместитель губернатора Тульской области — председатель областного правительства, говорят два собеседника РБК, близких к администрациям этих регионов, о большой вероятности такого назначения говорит и источник, знакомый с кадровыми назначениями в Самарской области. В случае назначения 34-летнего тульского премьера в Самарскую область он станет самым молодым из действующих губернаторов.

О возможном назначении Федорищева пишет также «Коммерсантъ- Волга» со ссылкой на свои источники.

В этом году единым днем голосования, когда возможно провести выборы губернатора, назначено 8 сентября, а по законодательству решение о назначении выборов в регионе должно быть принято не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Соответственно, отставка губернатора, назначение временно исполняющего обязанности главы региона и принятие решения о проведении выборов должно быть принято до конца следующей недели.

Дмитрий Азаров возглавил Самарскую область в 2017 году — президент Владимир Путин назначил его временно исполняющим обязанности вместо ушедшего в отставку Николая Меркушкина. В 2018 году Азаров победил на губернаторских выборах, в 2023 году переизбрался на второй пятилетний срок, получив поддержку 83,83% избирателей.

Карьера Азарова связана с Самарской областью — он родился и учился в Самаре, потом работал на предприятиях города, был генеральным директором «Средневолжской газовой компании». На госслужбу он перешел в 2006 году, став первым замглавы Самары Виктора Тархова. В 2008 году стал областным министром природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды. В 2010 году был избран главой городского округа Самара. В октябре 2014 года губернатор Самарской области Меркушкин назначил Азарова сенатором от исполнительной власти региона.

Вячеслав Федорищев, которого источники РБК назвали вероятным претендентом на пост губернатора, родился в 1989 году в Ростовской области. В 2010 году окончил Академию народного хозяйства при правительстве России (РАНХиГС) и там же продолжил работу после выпуска. С 2012 года был помощником ректора РАНХиГС Владимира Мау. В 2013 году Федорищев перешел на работу в Минэкономразвития, которое тогда возглавлял Алексей Улюкаев. Сначала Федорищев работал в департаменте стратегического управления, государственных программ и инвестиционных проектов, а затем стал советником министра. В 2015 году он возглавил департамент стратегического развития Минэкономразвития.

В 2016 году, когда Тульскую область возглавил Алексей Дюмин, Федорищев стал его заместителем, а в октябре 2022 года стал первым заместителем губернатора — председателем правительства Тульской области. 14 мая Дюмин был назначен помощником президента Путина, а врио губернатора Тульской области Путин назначил другого первого заместителя Дюмина — Дмитрия Миляева.