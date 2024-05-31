Тульский премьер стал кандидатом в самарские губернаторы
Самарский губернатор Дмитрий Азаров объявил об уходе в отставку. Основным кандидатом на место временно исполняющего обязанности главы региона стал Вячеслав Федорищев, первый заместитель губернатора Тульской области — председатель областного правительства, говорят два собеседника РБК, близких к администрациям этих регионов, о большой вероятности такого назначения говорит и источник, знакомый с кадровыми назначениями в Самарской области. В случае назначения 34-летнего тульского премьера в Самарскую область он станет самым молодым из действующих губернаторов.
О возможном назначении Федорищева пишет также «Коммерсантъ- Волга» со ссылкой на свои источники.
В этом году единым днем голосования, когда возможно провести выборы губернатора, назначено 8 сентября, а по законодательству решение о назначении выборов в регионе должно быть принято не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Соответственно, отставка губернатора, назначение временно исполняющего обязанности главы региона и принятие решения о проведении выборов должно быть принято до конца следующей недели.
Дмитрий Азаров возглавил Самарскую область в 2017 году — президент Владимир Путин назначил его временно исполняющим обязанности вместо ушедшего в отставку Николая Меркушкина. В 2018 году Азаров победил на губернаторских выборах, в 2023 году переизбрался на второй пятилетний срок, получив поддержку 83,83% избирателей.
Карьера Азарова связана с Самарской областью — он родился и учился в Самаре, потом работал на предприятиях города, был генеральным директором «Средневолжской газовой компании». На госслужбу он перешел в 2006 году, став первым замглавы Самары Виктора Тархова. В 2008 году стал областным министром природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды. В 2010 году был избран главой городского округа Самара. В октябре 2014 года губернатор Самарской области Меркушкин назначил Азарова сенатором от исполнительной власти региона.
Вячеслав Федорищев, которого источники РБК назвали вероятным претендентом на пост губернатора, родился в 1989 году в Ростовской области. В 2010 году окончил Академию народного хозяйства при правительстве России (РАНХиГС) и там же продолжил работу после выпуска. С 2012 года был помощником ректора РАНХиГС Владимира Мау. В 2013 году Федорищев перешел на работу в Минэкономразвития, которое тогда возглавлял Алексей Улюкаев. Сначала Федорищев работал в департаменте стратегического управления, государственных программ и инвестиционных проектов, а затем стал советником министра. В 2015 году он возглавил департамент стратегического развития Минэкономразвития.
В 2016 году, когда Тульскую область возглавил Алексей Дюмин, Федорищев стал его заместителем, а в октябре 2022 года стал первым заместителем губернатора — председателем правительства Тульской области. 14 мая Дюмин был назначен помощником президента Путина, а врио губернатора Тульской области Путин назначил другого первого заместителя Дюмина — Дмитрия Миляева.
Задержания самарских чиновников
За последние полгода в Самарской области арестовали несколько бывших и действующих региональных чиновников. Так, 14 ноября 2023 года задержали вице-губернатора — председателя областного правительства Виктора Кудряшова, успевшего подать в отставку за несколько часов до задержания. Вместе с ним задержали врио министра строительства Михаила Асеева. Кудряшова заподозрили в необоснованном завышении стоимости строительства станции метро «Театральная» в Самаре до 18,4 млрд руб., а Асееву вменяют превышение должностных полномочий при расходовании денежных средств на проектирование станции «Самарская».
Спустя месяц был задержан начальник управления МЧС по Самарской области Олег Бойко. Его заподозрили в получении денег от подчиненных при проведении ими проверок юрлиц на противопожарную безопасность.
18 мая этого года была задержана советница губернатора Самарской области, директор АНО «Институт регионального развития» (ИРР) Ольга Михеева. Ее подозревают в мошенничестве — по версии следствия, Михеева незаконно занимала в ИРР одновременно должности гендиректора и директора по стратегическому развитию, «выплачивая себе зарплату и премии за работу, которую де-факто не выполняла».
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