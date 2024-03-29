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Дело об оскорблении мигрантами самарского губернатора закрыли

Дело об оскорблении самарского губернатора закрыли из-за возраста фигурантов
СК закрыл уголовное дело об оскорблении власти в отношении подростков из Таджикистана. После серии драк в Самаре те угрожали губернатору и утверждали, что им за это «ничего не будет»
Дмитрий Азаров
Дмитрий Азаров (Фото: kremlin.ru)

Следователи закрыли уголовное дело об оскорблении губернатора Самарской области Дмитрия Азарова двумя подростками из Таджикистана по причине несовершеннолетия фигурантов, сообщил в телеграм-канале депутат Госдумы Михаил Матвеев.

«История с наказанием оскорбивших губернатора детей мигрантов закончилась пшиком», — написал парламентарий, прикрепив к посту ответ на свой запрос в прокуратуру о расследовании дела по ст. 319 УК (оскорбление представителя власти), возбужденного в октябре 2023 года.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Самарской области, прокуратуру Самарской области и Самарский областной суд.

В Самаре в октябре произошла серия драк подростков, в том числе несовершеннолетних, с мигрантами. СК возбудил несколько уголовных дел по ст. 116 (побои), ст. 112 (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести) и ст.  213 (хулиганство) Уголовного кодекса. Были задержаны семь участников конфликтов.

Комментируя события, Азаров заявил о бытовых причинах произошедшего, но потребовал «самой суровой оценки вне зависимости от национальной принадлежности нападавших», сообщил портал 63.ru. Он также поручил провести масштабные проверки соблюдения миграционного законодательства в Самарской области. О ходе расследования требовал доложить председатель СК Александр Бастрыкин.

После этого двое несовершеннолетних мигрантов опубликовали в соцсетях видео, на котором пообещали осуществить действия сексуального характера в отношении губернатора, и заявили, что задержанных «просто поставят на учет». После этого СК возбудил еще одно дело — по ст. 319 УК (оскорбление представителя власти).

Авторов видеоролика задержали в октябре, они оказались уроженцами Таджикистана. Как сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн, братья-подростки проживали в Самаре без родителей. Их отец был в Таджикистане, а мать в Москве. «На протяжении длительного времени братья терроризировали своих сверстников в округе, регулярно устраивая драки и побоища», — сказал он. По словам депутата, старший брат был арестован, а младшего пообещали экстрадировать на родину в ближайшее время.

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Согласно ответу региональной прокуратуры на запрос Матвеева, фигуранты признали свою вину, однако, так как обоим нет 16 лет, дело было прекращено. В документе уточняется, что фигуранты родились в 2009 и 2011 годах. В адрес губернатора, председателя правительства и начальника ГУ МВД Самарской области было вынесено представление «о ненадлежащей организации профилактической работы» с несовершеннолетними.

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Юлия Овчинникова
При участии
Виктория Хабарова
Россия Самарская область Дмитрий Азаров хулиганство несовершеннолетние
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