Дело об оскорблении мигрантами самарского губернатора закрыли
Следователи закрыли уголовное дело об оскорблении губернатора Самарской области Дмитрия Азарова двумя подростками из Таджикистана по причине несовершеннолетия фигурантов, сообщил в телеграм-канале депутат Госдумы Михаил Матвеев.
«История с наказанием оскорбивших губернатора детей мигрантов закончилась пшиком», — написал парламентарий, прикрепив к посту ответ на свой запрос в прокуратуру о расследовании дела по ст. 319 УК (оскорбление представителя власти), возбужденного в октябре 2023 года.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Самарской области, прокуратуру Самарской области и Самарский областной суд.
В Самаре в октябре произошла серия драк подростков, в том числе несовершеннолетних, с мигрантами. СК возбудил несколько уголовных дел по ст. 116 (побои), ст. 112 (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести) и ст. 213 (хулиганство) Уголовного кодекса. Были задержаны семь участников конфликтов.
Комментируя события, Азаров заявил о бытовых причинах произошедшего, но потребовал «самой суровой оценки вне зависимости от национальной принадлежности нападавших», сообщил портал 63.ru. Он также поручил провести масштабные проверки соблюдения миграционного законодательства в Самарской области. О ходе расследования требовал доложить председатель СК Александр Бастрыкин.
После этого двое несовершеннолетних мигрантов опубликовали в соцсетях видео, на котором пообещали осуществить действия сексуального характера в отношении губернатора, и заявили, что задержанных «просто поставят на учет». После этого СК возбудил еще одно дело — по ст. 319 УК (оскорбление представителя власти).
Авторов видеоролика задержали в октябре, они оказались уроженцами Таджикистана. Как сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн, братья-подростки проживали в Самаре без родителей. Их отец был в Таджикистане, а мать в Москве. «На протяжении длительного времени братья терроризировали своих сверстников в округе, регулярно устраивая драки и побоища», — сказал он. По словам депутата, старший брат был арестован, а младшего пообещали экстрадировать на родину в ближайшее время.
Глава МИД Латвии уходит в отставку. Причина – большие затраты на его перелеты
Пугачева опубликовала пост после теракта в «Крокусе»
Песков объяснил, почему Путин в первые дни после теракта не приехал на место трагедии
ЦБ предупредил о новой схеме по хищению средств мошенниками
В Верховной раде рассказали об «эпидемии игромании» в ВСУ
Шредер заявил, что его дружба с Путиным может помочь прекратить конфликт
Граждан Киргизии пытаются вербовать для участия в атаках на территории России
В Благовещенске небо окрасилось в желтый цвет из-за песчаной бури. Видео
Названа страна, которая впервые начнет оформлять шенгенские визы россиянам