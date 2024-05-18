Советника самарского губернатора задержали по подозрению в мошенничестве
По подозрению в мошенничестве задержана советник губернатора Самарской области, директор АНО «Институт регионального развития» (ИРР) Ольга Михеева, у нее дома и по месту работы прошли обыски, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в телеграм-канале.
По его данным, 16 мая в отношении Михеевой возбудили дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере, до десяти лет лишения свободы). По версии следствия, она незаконно занимала в ИРР одновременно две должности (гендиректора и директора по стратегическому развитию), «выплачивая себе зарплату и премии за работу, которую де-факто не выполняла». Первоначальный ущерб оценен почти в 1,4 млн руб.
Утром полицейские пришли с обыском к Михеевой домой, после чего ее забрали в здание следственной части самарского управления МВД. Там, как пишет Хинштейн, у нее поднялось давление, из-за чего ее отвезли в больницу на скорой. После оказания помощи врачи не увидели «препятствий для продолжения следственных действий», и вечером Михееву задержали на 48 часов. Следствие планирует ходатайствовать о ее аресте, добавил депутат.
АНО «Институт регионального развития» был учрежден в 2019 году по решению областного правительства для «выработки предложений по концептуальным направлениям развития» региона. Михеева возглавляет ИРР с момента создания. До этого она руководитель областным управлением Госфинконтроля, была зампредом регионального правительства и работала исполнительным директором по экономике и финансам в ОДК «Кузнецов».
17 мая суд в Москве арестовал заместителя председателя правительства Алтайского края Ивана Кибардина за покушение на мошенничество. По данным «Банкфакс», его поймали при получении 18 млн руб. от неизвестного. Издание также сообщило о визите сотрудников правоохранительных органов в правительство края.
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