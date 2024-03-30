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Из России выслали школьника-мигранта, оскорбившего самарского губернатора

Из России выдворили мигранта, оскорбившего самарского губернатора Азарова
СК сначала завел против оскорбившего самарского губернатора школьника-мигранта дело, но его пришлось закрыть. Прокуратура внесла представление в адрес губернатора. В итоге суд решил выслать мигранта из России
Дмитрий Азаров
Дмитрий Азаров (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Из России выдворили несовершеннолетнего уроженца Таджикистана вместе с матерью, их пребывание на территории страны сочли незаконным. Ранее этот 13-летний школьник вместе с 15-летним братом записали оскорбительный видеоролик о самарском губернаторе Дмитрии Азарове. Об этом пишут «АиФ-Самара» и «ВолгаНьюс» со ссылкой на источники.

Речь идет о видеозаписи в Telegram. В нем ребенок пообещал осуществить действия сексуального характера в отношении губернатора.

СК после этого завел уголовное дело об оскорблении представителя власти (ст. 319 УК), но 29 марта стало известно о закрытии дела. Более того, прокуратура вынесла представление самому губернатору за ненадлежащую организацию профилактической работы с несовершеннолетними.

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Фото:Павел Лисицын / РИА Новости

Видеоролик появился после того, как в Самаре в октябре произошла серия драк подростков, в том числе несовершеннолетних, с мигрантами. Были задержаны семь участников конфликтов. Тогда Азаров, комментируя происходящее, потребовал «самой суровой оценки вне зависимости от национальной принадлежности нападавших», а также поручил провести масштабные проверки соблюдения миграционного законодательства в регионе. В видеозаписи школьник отметил, что задержанных «просто поставят на учет».

Авторы видеоролика проживали в Самаре без родителей, их отец был в Таджикистане, а мать в Москве, сообщал депутат от Самарской области Александр Хинштейн. «На протяжении длительного времени братья терроризировали своих сверстников в округе, регулярно устраивая драки и побоища», — сказал он. По словам депутата, старший брат был арестован.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Самарская область Дмитрий Азаров мигранты школьник Таджикистан
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