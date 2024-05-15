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ЦИК назвала дату единого дня голосования 2024 года

ЦИК назначила единый день голосования 2024 года на 8 сентября
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Единый день голосования на выборах в России 2024 года назначен на 8 сентября, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

В единый день голосования пройдут почти 4 тыс. избирательных кампаний всех уровней и кампаний референдумов в 83 регионах России, рассказала глава ЦИК. Принять участие в выборах смогут свыше 55 млн избирателей.

На сентябрь запланированы 20 прямых выборов глав российских регионов. Памфилова напомнила, что изначально их было 16, однако после назначения губернаторов Хабаровского края, Калининградской, Кемеровской и Тульской областей новыми министрами «ситуация изменилась».

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В 13 регионах будут выбирать депутатов региональных парламентов. Это Москва, Брянская, Волгоградская и Тульская области, Татарстан, Республика Алтай, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Марий Эл, Тува, Крым, Севастополь и Хабаровский край.

В двух административных центрах — Улан-Удэ и Анадыре — состоятся прямые выборы мэров. В 21 регионе россияне проголосуют за депутатов представительных органов региональных столиц.

В Республике Хакасия пройдут дополнительные выборы депутата Госдумы восьмого созыва. Их придется провести после того, как в сентябре 2023 года Сергей Сокол сложил полномочия депутата Госдумы.

В марте 2024 года в России прошли выборы президента. На них победил Владимир Путин, он набрал 87,28% голосов. По данным ЦИК, явка составила 77,49%.

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Выборы ЦИК Элла Памфилова

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Для сдачи в аренду

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Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

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