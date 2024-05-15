ЦИК назвала дату единого дня голосования 2024 года
Единый день голосования на выборах в России 2024 года назначен на 8 сентября, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.
В единый день голосования пройдут почти 4 тыс. избирательных кампаний всех уровней и кампаний референдумов в 83 регионах России, рассказала глава ЦИК. Принять участие в выборах смогут свыше 55 млн избирателей.
На сентябрь запланированы 20 прямых выборов глав российских регионов. Памфилова напомнила, что изначально их было 16, однако после назначения губернаторов Хабаровского края, Калининградской, Кемеровской и Тульской областей новыми министрами «ситуация изменилась».
В 13 регионах будут выбирать депутатов региональных парламентов. Это Москва, Брянская, Волгоградская и Тульская области, Татарстан, Республика Алтай, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Марий Эл, Тува, Крым, Севастополь и Хабаровский край.
В двух административных центрах — Улан-Удэ и Анадыре — состоятся прямые выборы мэров. В 21 регионе россияне проголосуют за депутатов представительных органов региональных столиц.
В Республике Хакасия пройдут дополнительные выборы депутата Госдумы восьмого созыва. Их придется провести после того, как в сентябре 2023 года Сергей Сокол сложил полномочия депутата Госдумы.
В марте 2024 года в России прошли выборы президента. На них победил Владимир Путин, он набрал 87,28% голосов. По данным ЦИК, явка составила 77,49%.
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