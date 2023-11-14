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В Самарской области задержали экс-главу правительства и министра

В Самарской области задержали экс-главу местного правительства и врио министра
Экс-глава регионального правительства проходит по делу о превышении должностных полномочий. Несколько лет назад самарские чиновники выделили почти 200 млн руб. на проект станции метро, которую так и не построили за ненадобностью
Виктор Кудряшов
Виктор Кудряшов (Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости)

В Самарской области задержали бывшего вице-губернатора — председателя местного правительства Виктора Кудряшова и врио министра строительства Михаила Асеева. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Волга» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Источник «РИА Новости» в силовых структурах также сообщил о задержании Кудряшова и Асеева после обысков в правительстве Самарской области.

По словам собеседника «Коммерсанта», следствие попросит суд арестовать задержанных. Не исключено, что обоих этапируют в Москву, пишет газета

Следственные действия в здании регионального правительства связаны с делом о превышении должностных полномочий, ранее сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. По данным источника самарского издания «63.ru» и телеграм-канала «112», обыски также прошли в региональном минстрое, у Кудряшова и Асеева.

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Здание правительства Самарской области

Кудряшов 14 ноября подал в отставку, объяснив это состоянием здоровья. По его словам, такое решение он принял еще месяц назад. По данным «Коммерсантъ-Волга», Кудряшов решил уйти в отставку после того, как суд 13 ноября разрешил провести обыски в его доме и на работе. Источник издания в самарском кабмине также сказал, что увольнение чиновника связано со следственными действиями.

По данным телеграм-каналов «112» и SHOT, обыски могут быть связаны с превышением полномочий при строительстве станции метро «Самарская», на разработку проекта которой власти региона выделили деньги компании «Волгатрансстрой-проект». По версии следствия, чиновники перечислили фирме 194 млн руб. без заключения государственной экспертизы.

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Фото:Александр Артеменков / ТАСС

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Подрядчик должен был выполнить работы до 31 декабря 2021 года. Однако за два месяца до этого региональные власти отказались от строительства, объяснив это маленьким расстоянием между станциями метро.

Уголовное дело из-за строительства станции метро «Самарская» завели в июле 2023 года. В августе в офисе «Волгатрансстрой-проекта» прошли обыски. В рамках уголовного дела также допросили Асеева.

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Яна Ломакина
Самарская область задержание превышение полномочий чиновники
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