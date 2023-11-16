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Экс-главу самарского кабмина арестовали по делу о строительстве метро

Экс-главу кабмина Самарской области арестовали по делу о превышении полномочий
Следствие считает, что Виктор Кудряшов допустил необоснованное завышение стоимости строительства станции метро до 18,4 млрд руб. Он отрицает вину и называет дело сфабрикованным
Виктор Кудряшов
Виктор Кудряшов (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Бывшего главу правительства Самарской области Виктора Кудряшова арестовали по статье о превышении должностных полномочий, сообщили РБК в пресс-службе Октябрьского районного суда Самары. Он пробудет под стражей как минимум до 12 января 2024 года.

Врио министра строительства Самарской области Михаила Асеева арестовали до 20 декабря.

Кудряшов 14 ноября подал в отставку с поста врио первого вице-губернатора — главы правительства региона. В тот день у него прошли обыски, чиновника задержали. Тогда же был задержан Асеев.

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По версии следствия, Кудряшов, зная о дефиците регионального бюджета, согласовал необоснованное увеличение предельной стоимости строительства станции метро «Театральная» до 18,4 млрд руб. Чиновник действовал в составе организованной преступной группы в коммерческих интересах компании «Волгатрансстрой», передает «Интерфакс-Поволжье» со ссылкой на сторону обвинения. Кудряшов не признал вину, он считает уголовное дело сфабрикованным.

Асееву вменяют превышение должностных полномочий при расходовании денежных средств на проектирование станции «Самарская». По версии следствия, региональное управление капитального строительства, которым на тот момент руководил Асеев, выплатило подрядчику более 190 млн руб. из бюджета за проектирование станции, не получив положительного заключения госэкспертизы. «Коммерсантъ-Волга» передавал, что речь идет также о «Волгатрансстрое». Подрядчик должен был выполнить работы до 31 декабря 2021 года. Однако за два месяца до этого региональные власти отказались от строительства.

Асеев в ходе предварительного следствия дал показания, в которых не стал отрицать вину, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката Наталью Сорокину.

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Как пишет 63.ru, на заседании суда следователи в качестве одного из аргументов упомянули неназванного свидетеля, который опасается за свою жизнь или жизнь родственников. «Тот человек, который опасается за свою жизнь, не является ли он фигурантом дела тоже и не оказывают ли на него давление?» — задался вопросом Кудряшов.

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Теги
Елена Степанова, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Самарская область превышение полномочий арест Минстрой
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