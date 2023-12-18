 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Главу самарского управления МЧС задержали по делу об откатах

Главу самарского управления МЧС Олега Бойко задержали по делу об откатах
Олега Бойко подозревают в получении денег от подчиненных при проведении ими проверок юрлиц на противопожарную безопасность, сказал источник РБК. По месту работы и проживания задержанного проходят обыски
Олег Бойко
Олег Бойко (Фото: ГУ МЧС России по Самарской области)

Силовики задержали начальника управления МЧС по Самарской области Олега Бойко по делу об откатах, сообщил РБК источник, близкий к МВД.

Его подозревают в получении денег от подчиненных при проведении ими проверок юрлиц на противопожарную безопасность. «По версии следствия, руководитель получал так называемый откат за то, что закрывал глаза на коррупционную деятельность своих сотрудников», — рассказал источник.

По его словам, по месту работы и в квартире руководителя регионального главка МЧС проводятся обыски. Правоохранительные органы устанавливают других сотрудников ведомства, которые могут быть причастны к получению денег от коммерческих структур.

В Забайкалье задержали вице-премьера региона
Общество
Игорь Дубровин

О задержании Бойко по делу о коррупции также сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. «Подозрение в коррупционных преступлениях, сопряженных с вымогательством», — сказал собеседник агентства, добавив, что обвинение Бойко пока не предъявлено.

По данным «Коммерсантъ-Волга», сотрудники ФСБ и СК проводят обыски с рабочем кабинете Бойко и по месту его жительства. В ближайшее время его могут доставить в Москву, сообщает издание. Baza пишет, что речь идет о незаконном получении десятков миллионов рублей при проведении проверок пожарной безопасности.

РБК обратился за комментарием в УФСБ, СК и МВД по Самарской области. В областном управлении МЧС отказались от комментариев.

Программа развития РБК Pro Публичные выступления: как чувствовать себя уверенно

Олегу Бойко — 56 лет. Пост главы управления МЧС по Самарской области он занимает с 2014 года. До этого он был первым заместителем начальника управления, в структуре областного МЧС работает с начала 2000-х годов.

В 2019 году награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Авторы
Теги
Дмитрий Серков Дмитрий Серков, Кирилл Соколов Кирилл Соколов
При участии
Ольга Ваганова
МЧС Самара коррупция откаты
Материалы по теме
В Подмосковье задержали 11 человек по подозрению в коррупции
Общество
Бывшего главу Лайтбанка заочно арестовали по делу о мошенничестве
Финансы
Экс-министр Чувашии признался в коррупции
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 16 декабря
EUR ЦБ: 98,42 (+0,68) Инвестиции, 15 дек, 16:09 Курс доллара на 16 декабря
USD ЦБ: 89,7 (+0,02) Инвестиции, 15 дек, 16:09
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:48
В Крыму национализировали более тысячи объектов украинских собственников Политика, 12:47
Экосистемы и бизнес-партнерства: что они дают крупному бизнесу Новая экономика, 12:45
МВД раскрыло крупную нарколабораторию в Тульской области Общество, 12:44
В Шереметьево совершил аварийную посадку вылетевший в Ереван Boeing 737 Общество, 12:35
Ветер в Аргентине развернул стоящий самолет. Видео Общество, 12:32
Как повторить успех Coca-Cola: о провальной и удачной новогодней рекламе Pro, 12:32
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Гендиректор «Почты России» рассказал о выходе компании в прибыль в 2023-м Отрасли, 12:32
Цвет 2024 года Peach Fuzz в интерьере: основные тренды и фото Недвижимость, 12:26
Решившему «отдохнуть от службы» военному назначили 5,5 лет Общество, 12:26
Американского баскетболиста обвинили в убийстве девушки Спорт, 12:21
В Улан-Удэ началось строительство музея и театрально-культурного центра Отрасли, 12:18
Бакальчук назвала IPO неправильным путем развития для Wildberries Бизнес, 12:15
Goldman Sachs снизил прогноз цены на нефть Brent на $10 на 2024 год Инвестиции, 12:12