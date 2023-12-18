Главу самарского управления МЧС задержали по делу об откатах

Олега Бойко подозревают в получении денег от подчиненных при проведении ими проверок юрлиц на противопожарную безопасность, сказал источник РБК. По месту работы и проживания задержанного проходят обыски

Олег Бойко (Фото: ГУ МЧС России по Самарской области)

Силовики задержали начальника управления МЧС по Самарской области Олега Бойко по делу об откатах, сообщил РБК источник, близкий к МВД.

Его подозревают в получении денег от подчиненных при проведении ими проверок юрлиц на противопожарную безопасность. «По версии следствия, руководитель получал так называемый откат за то, что закрывал глаза на коррупционную деятельность своих сотрудников», — рассказал источник.

По его словам, по месту работы и в квартире руководителя регионального главка МЧС проводятся обыски. Правоохранительные органы устанавливают других сотрудников ведомства, которые могут быть причастны к получению денег от коммерческих структур.

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О задержании Бойко по делу о коррупции также сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. «Подозрение в коррупционных преступлениях, сопряженных с вымогательством», — сказал собеседник агентства, добавив, что обвинение Бойко пока не предъявлено.

По данным «Коммерсантъ-Волга», сотрудники ФСБ и СК проводят обыски с рабочем кабинете Бойко и по месту его жительства. В ближайшее время его могут доставить в Москву, сообщает издание. Baza пишет, что речь идет о незаконном получении десятков миллионов рублей при проведении проверок пожарной безопасности.

РБК обратился за комментарием в УФСБ, СК и МВД по Самарской области. В областном управлении МЧС отказались от комментариев.

Олегу Бойко — 56 лет. Пост главы управления МЧС по Самарской области он занимает с 2014 года. До этого он был первым заместителем начальника управления, в структуре областного МЧС работает с начала 2000-х годов.

В 2019 году награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.