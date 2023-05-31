Финляндия обвинила Россию в нарушении конвенции из-за заморозки счетов

Заморозив счета посольства Финляндии в России, Москва нарушила Венскую конвенцию, считают в Хельсинки. Россия неоднократно указывала, что решение принято в ответ на ограничения расчетов посольства России в Финляндии

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Россия нарушила Венскую конвенцию о дипломатических сношениях (1961), заморозив счета финских дипмиссий. Такого мнения придерживаются власти Финляндии, сообщили РБК в посольстве Финляндии в России.

В посольстве напомнили, что в апреле банковские счета представительств Финляндии в России заморозили по предписанию Центробанка.

Финские дипломаты не получали от российской стороны дополнительных разъяснений по этому вопросу. Также Москва не ответила на ноту посольства Финляндии от 4 мая, сказали в посольстве.

«На встрече в Министерстве иностранных дел Российской Федерации посол Хелантеря напомнил о том, что ответ до сих пор не получен. Финляндия считает, что Россия нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях», — заявили в дипмиссии.

Там подчеркнули, что ни власти Финляндии, ни ее МИД не ограничивали предоставление банковских услуг российским представительствам, их счета также не замораживали.

РБК обратился за комментарием к Марии Захаровой, направил запрос в ДИП МИД России, посольство России в Финляндии.

Российская сторона настаивает, что заморозка счетов посольства Финляндии была введена в ответ на действия финской стороны. Российскому посольству в Финляндии разрешили пользоваться только одним счетом в одном банке страны, говорила представитель российского МИДа Мария Захарова. Речь идет о банке Nordea, сообщали РБК в посольстве России в Финляндии. Кроме того, для зачисления любой суммы на счет посольства России в Финляндии введен «длительный процесс рассмотрения разрешения», а взимают за такую операцию «фактически «запретительную» комиссию в размере €5 тыс., независимо от суммы перевода».

О заморозке счетов финских диппредставительств МИД Финляндии сообщил 17 мая. Ограничения наложили на банковские счета посольства Финляндии в Москве и генерального консульства в Петербурге. В посольстве страны РБК тогда заявили, что, согласно ст. 25 Венской конвенции о дипломатических сношениях «государство пребывания должно предоставлять все возможности для выполнения функций представительства».

В российском посольстве в Финляндии, в свою очередь, отмечали, что базу сотрудничества между странами разрушила финская сторона. В отношениях двух государств наступили «новые политические реалии», после того как Финляндию приняли в НАТО, говорили в посольстве. Финляндия вступила в альянс в начале апреля.