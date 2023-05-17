Для посольства России в Финляндии ввели комиссию в €5 тыс. на зачисление денег на счет

В Финляндии ввели комиссию в €5 тыс. для расчетов посольства России

Вид на здание посольства России в Финляндии (Фото: МИД России)

Для зачисления любой суммы на счет посольства России в Финляндии введен «длительный процесс рассмотрения разрешения», а взимают за такую операцию «фактически «запретительную» комиссию в размере €5 тыс. независимо от суммы перевода». Об этом РБК сообщили в российской дипмиссии.

У дипломатического представительства России в Финляндии сейчас осталась возможность обслуживаться только в одном банке — Nordea. Такое положение наблюдается с осени прошлого года, уточнили в посольстве. «Мы неоднократно предупреждали МИД Финляндии, что, если подобная практика продолжится, мы будем вынуждены принять ответные меры», — заявили дипломаты.

Сейчас на основе взаимности посольству Финляндии в России «предоставлена возможность пользоваться российским банком ВТБ для осуществления платежей по обеспечению текущей деятельности диппредставительства в соответствии с нормами Венской конвенции».

Днем 17 мая МИД Финляндии сообщил, что счета посольства страны в Москве и генконсульства в Петербурге заморожены и не могут использоваться. В дипломатическом представительстве ситуацию назвали «серьезной». «Финляндская сторона связалась с российскими органами власти», — сообщили РБК в посольстве.

Ограничения на счета Финляндии в России были наложены исходя из принципа взаимности, сказали в МИД России, не уточнив, что именно имеют в виду.