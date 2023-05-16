На Украине назвали виновника сдачи в плен 277 морпехов в Мариуполе

ГБР Украины заподозрило в госизмене офицера ВСУ за попавших в плен 277 его подчиненных

Против начальника вещевой службы тыла 501 ОБМП возбудили уголовное дело о госизмене: следователи считают, что тот обманом заставил сдаться в плен 277 морпехов в апреле прошлого года. Дело о дезертирстве против сдавшихся закрыли

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Государственное бюро расследований Украины (ГБР) возбудило уголовное дело по подозрению в государственной измене против одного из руководителей 501-го батальона морской пехоты. Об этом говорится в сообщении ведомства.

По версии следователей, из-за действий подозреваемого, фамилия которого не называется, в апреле прошлого года в плену оказались 277 украинских военных, оборонявших Мариуполь.

«Следствие установило, что на самом деле начальник вещевой службы тыла 501-го ОБМП предал присягу и перешел на сторону врага. Он вступил в сговор с русскими и фактически уговорил командира сдаться. Пользуясь тяжелой ситуацией, в которой оказались силы обороны в Мариуполе, предатель побудил командира прекратить оборонительные действия, сдать оружие и личный состав. 277 военнослужащим батальона был отдан приказ на передислокацию, а на самом деле их переправили в ДНР», — говорится в сообщении.

В ГБР считают, что 277 военных ввели в заблуждение и те не осознавали последствий «противоправного приказа» о сдаче в плен. Уголовное дело против них о подозрении в дезертирстве закрыто.

После сдачи в плен фигурант уголовного дела переехал в родной Бердянск (Запорожская область) и снова начал агитировать украинских военных переходить на сторону России и за вознаграждение предоставлять ему сведения о размещении сил и средств обороны Украины. Следствие установило по крайней мере три соответствующих факта в течение апреля—июня прошлого года.

О сдаче украинских морских пехотинцев в плен глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил 5 апреля прошлого года. Он назвал другое подразделение — 503-й батальон 36-й отдельной бригады морской пехоты военно-морских сил Украины. Минобороны тогда сообщило, что утром 5 апреля украинские военные, батальоны территориальной обороны и «иностранные наемники» смогут покинуть Мариуполь по согласованному с Киевом маршруту в сторону Запорожья при условии, что сложат оружие.

13 апреля прошлого года Минобороны России сообщило, что в Мариуполе, за который тогда шли тяжелые бои, сдались в плен 1026 военнослужащих Украины, среди них 162 офицера. Как заявил тогда официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, пленные — военнослужащие 36-й бригады морской пехоты. Минобороны утверждало, что морпехи добровольно сложили оружие в районе металлургического комбината имени Ильича «в результате успешных наступательных действий российских Вооруженных сил и подразделений милиции Донецкой народной республики».

Оборонявшиеся в Мариуполе украинские части прекратили сопротивление в прошлом мае: 18 мая Минобороны опубликовало видео с выводом украинских военных, которые укрывались на заводе «Азовсталь» в Мариуполе.



Украинские военнослужащие находились на территории завода с начала спецоперации России. «Азовсталь» оставалась единственным участком Мариуполя (1/15 города), не взятым под контроль российскими военными. Вице-премьер Украины Ирина Верещук говорила, что там находятся около 1 тыс. военных, среди которых 500 тяжелораненых.