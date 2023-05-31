WSJ узнала об участии сербов в побеге сына экс-губернатора Усса из Италии

Сербская «криминальная группировка» принимала участие в организации побега Арема Усса из Италии, рассказали источники WSJ. Ожидавший экстрадиции в США предприниматель сбежал из-под домашнего ареста в Милане в апреле

Артем Усс (Фото: из личного архива)

Вывезти из Италии Артема Усса — сына бывшего губернатора Красноярского края, который находился там под домашним арестом в ожидании экстрадиции в США, — помогла «банда сербских преступников», пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Усс скрылся от итальянской полиции, опираясь на «международную сеть» помогавших ему людей и сменив несколько автомобилей, рассказали собеседники издания. Он как минимум один раз менял машины и пересек границы нескольких стран по пути в Сербию, откуда, как считается, вылетел в Москву.

Итальянские власти считают, что агенты российской разведки не принимали непосредственного участия в побеге, потому что риск того, что за ними наблюдают, был слишком высок, рассказал один из источников газеты.

Артема Усса задержали в октябре 2022 года в Милане по запросу США — прокуратура Соединенных Штатов обвиняет его в нарушении американских санкций против России и Венесуэлы, незаконных сделках и отмывании денег. По версии властей страны, Артем Усс и его партнер Юрий Орехов, а также еще трое россиян участвовали в схемах по реализации нефти из Венесуэлы с использованием подставных компаний и криптовалют, а также закупали на Западе подсанкционную электронику двойного назначения и для военных технологий. В ожидании экстрадиции в США Усса отправили под домашний арест. Однако 23 марта, после того как итальянский суд одобрил экстрадицию предпринимателя в США, где ему грозит до 75 лет лишения свободы, он сломал электронный браслет и сбежал из квартиры в муниципалитете Кашина-Вионе-ди-Базильо. 4 апреля стало известно, что Артем Усс вернулся в Россию.

Corriere della Sera писала, что американский Минюст сразу после решения суда Милана о домашнем аресте Усса предупредил итальянских коллег о высоком риске его побега, однако решение о домашнем аресте было оставлено в силе. Решающим фактором, по данным газеты, стало наличие у жены Усса, Марии Ягодиной, дома в Италии. Но за неделю до побега Усса его супруга покинула страну.

Следователи полагали, что у Усса при побеге было шесть-семь сообщников, в том числе из числа сотрудников российских спецслужб. Кроме того, они рассматривали версию об использовании ими частотного глушителя при повреждении электронного браслета, надетого на предпринимателя.

После побега сына из Италии Александр Усс, который тогда еще был губернатором Красноярского края, поблагодарил людей, которые переживали, поддерживали его и оказались готовы в «трудные моменты подставить плечо». Отдельную благодарность он выразил российскому президенту Владимиру Путину, назвав его не просто руководителем государства, а «человеком с большим и открытым сердцем». Усс также заявил, что всегда верил в то, что его сын вернется в Россию. В конце апреля Александр Усс ушел в отставку с поста губернатора Красноярского края.