WSJ узнала об участии сербов в побеге сына экс-губернатора Усса из Италии

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 мая
EUR ЦБ: 86,51 (+0,61) Инвестиции, 30 мая, 17:00 Курс доллара на 31 мая
USD ЦБ: 80,69 (+0,63) Инвестиции, 30 мая, 17:00
Минфин подготовил проект о Duty Free на внутрироссийских рейсах Бизнес, 11:40
Гонконг и ОАЭ договорились сотрудничать в сфере регулирования криптовалют Крипто, 11:39
«Фокус — на успехе клиента»: как обновляют бренды в IT Тренды, 11:38
Минсельхоз отказался от строительства трех крупнотоннажных научных судов Общество, 11:37
Военная операция на Украине. Главное Политика, 11:35
Умер депутат Госдумы Виктор Зубарев Политика, 11:34
В Совфеде предложили дать ЧОПам право сбивать дроны Общество, 11:33
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
«Усиливают доллар майнингом». Почему США убрали налог на добычу биткоина Крипто, 11:30
Вышла игра The Lord of the Rings: Gollum. Почему это главный провал 2023 Life, 11:28
В Австралии нашли тело поддерживавшего Россию активиста Общество, 11:27
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 11:26
Суд приговорил бойцов с «Азовстали» к 25 годам за убийство мирных граждан Политика, 11:23
Как политика безопасности влияет на водителей и пассажиров такси Тренды, 11:18
Foot Mercato узнал об отказе Неймара от предложения саудовцев на €400 млн Спорт, 11:16
Политика ,  
0 

WSJ узнала об участии сербов в побеге сына экс-губернатора Усса из Италии

WSJ: в организации побега сына экс-губернатора Усса из Италии принимали участие сербы
Сербская «криминальная группировка» принимала участие в организации побега Арема Усса из Италии, рассказали источники WSJ. Ожидавший экстрадиции в США предприниматель сбежал из-под домашнего ареста в Милане в апреле
Артем Усс
Артем Усс (Фото: из личного архива)

Вывезти из Италии Артема Усса — сына бывшего губернатора Красноярского края, который находился там под домашним арестом в ожидании экстрадиции в США, — помогла «банда сербских преступников», пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Усс скрылся от итальянской полиции, опираясь на «международную сеть» помогавших ему людей и сменив несколько автомобилей, рассказали собеседники издания. Он как минимум один раз менял машины и пересек границы нескольких стран по пути в Сербию, откуда, как считается, вылетел в Москву.

Итальянские власти считают, что агенты российской разведки не принимали непосредственного участия в побеге, потому что риск того, что за ними наблюдают, был слишком высок, рассказал один из источников газеты.

Артема Усса задержали в октябре 2022 года в Милане по запросу США — прокуратура Соединенных Штатов обвиняет его в нарушении американских санкций против России и Венесуэлы, незаконных сделках и отмывании денег. По версии властей страны, Артем Усс и его партнер Юрий Орехов, а также еще трое россиян участвовали в схемах по реализации нефти из Венесуэлы с использованием подставных компаний и криптовалют, а также закупали на Западе подсанкционную электронику двойного назначения и для военных технологий.

В ожидании экстрадиции в США Усса отправили под домашний арест. Однако 23 марта, после того как итальянский суд одобрил экстрадицию предпринимателя в США, где ему грозит до 75 лет лишения свободы, он сломал электронный браслет и сбежал из квартиры в муниципалитете Кашина-Вионе-ди-Базильо. 4 апреля стало известно, что Артем Усс вернулся в Россию.

Corriere della Sera писала, что американский Минюст сразу после решения суда Милана о домашнем аресте Усса предупредил итальянских коллег о высоком риске его побега, однако решение о домашнем аресте было оставлено в силе. Решающим фактором, по данным газеты, стало наличие у жены Усса, Марии Ягодиной, дома в Италии. Но за неделю до побега Усса его супруга покинула страну.

Следователи полагали, что у Усса при побеге было шесть-семь сообщников, в том числе из числа сотрудников российских спецслужб. Кроме того, они рассматривали версию об использовании ими частотного глушителя при повреждении электронного браслета, надетого на предпринимателя.

Читайте на РБК Pro
Как китайская Кремниевая долина извлекла пользу из противостояния с США
Как исход выборов в Турции повлияет на релокантов и отношения с Россией
«Спился, слабак»: правда ли, что в СССР не было депрессии
Тренируем память: топ упражнений актеров для запоминания текстов

После побега сына из Италии Александр Усс, который тогда еще был губернатором Красноярского края, поблагодарил людей, которые переживали, поддерживали его и оказались готовы в «трудные моменты подставить плечо». Отдельную благодарность он выразил российскому президенту Владимиру Путину, назвав его не просто руководителем государства, а «человеком с большим и открытым сердцем». Усс также заявил, что всегда верил в то, что его сын вернется в Россию. В конце апреля Александр Усс ушел в отставку с поста губернатора Красноярского края.

Авторы
Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
побег Италия
Материалы по теме
Красноярский губернатор Усс ушел в отставку
Политика
Александр Усс ответил на задержание его сына в Италии по запросу США
Политика
В Италии заподозрили российские спецслужбы в помощи Уссу при побеге
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter