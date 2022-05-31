Пасечник назвал некорректным прогнозирование конца боевых действий в ЛНР

ЛНР контролирует 95% территории Луганской области, однако «освобождение» региона было нелегким, и прогнозировать, когда произойдет полный выход на «конституционные границы» республики, нельзя, отметил Пасечник

Прогнозировать окончание боевых действий на территории Луганской народной республики еще рано, поскольку «враг» ведет себя «агрессивно», заявил глава ЛНР Леонид Пасечник в интервью ТАСС.

«Делать какие-то прогнозы о том, когда мы полностью освободим республику, выйдем на конституционные границы, не совсем корректно. Враг, чувствуя свое приближающееся поражение, ведет себя достаточно агрессивно, открывает огонь как по нашим прифронтовым населенным пунктам, так и по только что освобожденным», — сказал он.

По его словам, уже «освобождены» 95% территории ЛНР, но этот процесс был «проблемным». В качестве примера он привел бои за города Попасная и Рубежное. Пасечник заявил, что сейчас идет борьба за Северодонецк, уже треть города находится под контролем ЛНР. При этом глава Чечни Рамзан Кадыров еще 28 мая заявлял, что этот город «освобожден».

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