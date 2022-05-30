В Народной милиции ЛНР заявили о контроле над плацдармом в Северодонецке

Вооруженные силы Луганской народной республики (ЛНР) совместно с российскими войсками заняли плацдарм в Северодонецке, сообщил официальный представитель Народной милиции республики Иван Филипоненко, видео его обращения опубликовано Telegram-канале ведомства.

«Отбили противника перед Северодонецком, непосредственно заняли плацдарм на территории города, откуда продолжают развивать успех», — сказал он.

Накануне, 28 мая, о взятии Северодонецка в Луганской области под полный контроль заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Тогда он утверждал, что город полностью освобожден, а его жителям «больше ничего не угрожает». Глава Чечни заявил, что военные смогли взять город под контроль за три часа. В наступлении на Северодонецк, писал в Telegram Кадыров, участвовали чеченские бойцы, силы российского Минобороны и силы Народной милиции ЛНР. Также он рассказал, что войскам удалось взять пленных.

За день до этого Кадыров писал, что российские военные взяли под полный контроль линию соприкосновения в Северодонецке. Тогда войска зачистили первые кварталы города и полностью блокировали украинских военнослужащих, говорил Кадыров.

Северодонецк был одним из двух последних крупных городов, которые оставались неподконтрольны властям ЛНР (второй город — Лисичанск). Бои в этом районе шли еще в марте. Тогда глава республики Леонид Пасечник говорил, что военнослужащим ЛНР удалось занять до 80% территории Луганской области Украины, в пределах которой власти хотят установить границы республики.