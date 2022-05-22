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Военная операция на Украине ,  
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Премьер Чехии назвал восстановление Украины одним из приоритетов страны

Одним из приоритетов Чехии в период ее полугодового председательства в Евросоюзе (с 1 июля) будет послевоенное восстановление Украины, заявил чешский премьер Петр Фиала.

«Желание нашего правительства — чтобы в период чешского председательства в ЕС одним из приоритетов стало послевоенного восстановление Украины, что, естественно, предполагает и мирную ситуацию в этой стране», — сказал политик по окончании заседания коллектива экспертов при президенте страны Милоше Земане (цитата по «РИА Новости»).

По словам Фиалы, участники заседания обсудили ситуацию на Украине, вопросы энергетической безопасности, другие экономические проблемы, а также вопрос о повышении расходов на оборону до требуемых в НАТО 2% ВВП.

Он также добавил, что взгляды Земана и его на различные внешнеполитические проблемы практически полностью совпадают. В том числе, пояснил Фиала, это касается действий России на Украине.

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Фото:Eva Korinkova / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский ранее оценивал стоимость восстановления инфраструктуры и экономики своей страны в $600 млрд. При этом он обещал создать привлекательный инвестиционный климат для иностранных компаний. Он также призвал страны мира взять шефство над пострадавшими в ходе боевых действий украинскими регионами, городами и отраслями, чтобы обеспечить их полноценное восстановление.

В конце марта ЕС объявил о создании трастового фонда солидарности с Украиной, пригласив к участию международных партнеров. В союзе пообещали оказывать помощь стране и после завершения военных действий, чтобы содействовать ее восстановлению.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предлагал рассмотреть вопрос об изъятии замороженных валютных резервов России, чтобы помочь оплатить расходы на восстановление Украины. В российском МИДе назвали эту идею «полным беззаконием и разрушением основ международных отношений». По мнению замминистра Александра Грушко, если Брюссель пойдет на такой шаг, то подорвет доверие к финансовой системе Европы и в целом к Западу.

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