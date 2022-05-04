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Война санкций ,  
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Politico узнала о предложении ЕС отключить МКБ и Россельхозбанк от SWIFT

МКБ и Россельхозбанку грозит отключение от SWIFT, под новые санкции ЕС также может попасть Сбербанк, узнала Politico. В марте Евросоюз отключил от международной системы семь российских банков
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Еврокомиссия намерена предложить отключение Московского кредитного банка (МКБ) и Россельхозбанка от международной платежной системы SWIFT в рамках шестого пакета санкций, со ссылкой на источники сообщила газета Politico.

По словам собеседников издания, новые ограничения также коснутся Сбербанка.

О том, что Евросоюз планирует отключить от SWIFT еще ряд российских банков, сообщал верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель. До этого, в марте, ЕС отключил от международной системы семь кредитных организаций — банки ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.

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Фото: Joe Raedle / Getty Images

С конца февраля Евросоюз ввел против России пять пакетов санкций и готовит шестой. Меры должен одобрить Совет ЕС. Его ближайшие заседания запланированы на 10 и 16 мая.

По словам источников Politico, помимо отключения ряда российских банков от SWIFT новые санкции будут предусматривать «определенный запрет» на импорт российской нефти. Как узнали собеседники Wall Street Journal, речь идет о намерении ЕС отказаться от импорта российской нефти через полгода и полном отказе от закупок российских нефтепродуктов до конца 2022 года. Помимо этого, в новый пакет санкций войдут меры против «субъектов дезинформации», сообщил Боррель.

В российском МИДе западные санкции называли незаконными и обещали ответные меры. Закон о них президент России Владимир Путин подписал 3 мая. Теперь в течение десяти дней правительство должно утвердить российский санкционный список. Ограничения будут включать запрет на сделки с фигурантами этого списка, а также запрет на вывоз сырья или продукции в пользу этих лиц.

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Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
МКБ Россельхозбанк SWIFT санкции Евросоюз
Откройте брокерский счет
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