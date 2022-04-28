Bloomberg узнал о готовности Берлина ужесточить санкции против Сбербанка

Германия согласилась рассмотреть вопрос о санкциях в отношении Сбербанка, cообщил Bloomberg. Ранее глава немецкой Wintershall заявил, что видит «окончание эры интенсивного и долгого экономического сотрудничества Москвы и Берлина»

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Германия готова рассмотреть вопрос о санкциях в отношении крупнейшего банка России — Сбербанка, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом. По данным агентства, эту меру могут включить в новый, шестой, пакет европейских санкций против России.

Германия была одной из стран, которая неохотно шла на санкционные ограничения против России, указывает агентство, и выступала против жестких ограничений в отношении Сбербанка, в том числе против его отключения от SWIFT. К введению санкций против большего количества российских банков призывают балтийские страны, а также президент Украины Владимир Заленский, отмечает Bloomberg.

Согласно дипломатическим источникам Bloomberg и документам, с которыми ознакомилось агентство, Берлин был обеспокоен тем, что санкции против Сбербанка помешают проводить финансовые операции, связанные с энергетикой. Однако за последние недели Германия нашла альтернативных поставщиков энергии и теперь готовится поддержать поэтапный запрет на российскую нефть, рассказали собеседники агентства.

О том, что ЕС может ввести новые санкции против российских банков, ранее говорила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. «Особенно [мы изучаем] Сбербанк, на долю которого приходится 37% этого сектора», — сказала она. Также, по ее словам, Еврокомиссия сейчас «находится в процессе разработки умных механизмов», благодаря которым следующий пакет санкций затронет российскую нефть.

Тогда же Фон дер Ляйен, которая до того, как стать главой Еврокомиссии, занимала пост министра обороны ФРГ, отвергла предположения о том, что правительство Германии тормозит введение санкций против России, заявив, что все пять предложенных ранее пакетов санкций Берлин одобрил в течение 48 часов».

28 апреля Марио Мерен — глава немецкой Wintershall, которая была основным партнером «Газпрома» по «Северному потоку-2», заявил, что Берлин видит в действиях России на Украине «поворотный момент», который означает «окончание эры интенсивного и долгого экономического сотрудничества с Россией». Компания также списала связанные активы на €1,5 млрд из-за потери доходов по проекту «Северный поток-2» и операций, связанных с Россией.

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Против Сбербанка блокирующие санкции ранее ввели США, ограничили работу банка также в Великобритании. Вашингтон заморозил активы банка и ввел запрет для американцев вести о Сбербанком бизнес, Лондон сначала закрыл корреспондентские счета «Сбера» в британских банках и запретил ему проводить клиринговые операции в фунтах стерлингов, а затем также заморозил активы финансовой организации. С 7 апреля банк остановил все переводы за рубеж в иностранной валюте.

В начале марта Евросоюз отключил от SWIFT — системы передачи финансовых сообщений между банками — российские банки ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. Сбербанк и Газпромбанк отключения до сих пор избежали.