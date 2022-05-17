Три члена правления Сбербанка покинули должности
Заместители председателя правления Сбербанка Александра Бурико и Сергей Мальцев, а также член правления Наталья Алымова решили оставить свои должности. Об этом РБК сообщили в пресс-службе «Сбера».
Как рассказали в банке, изменения в составе правления произошли «в рамках трансформации модели управления и актуализации стратегии Сбербанка».
Исполнять обязанности Бурико, Мальцева и Алымовой будут первые зампреды банка.
Бурико в 2020 году возглавила блок Сбербанка «Финансы», сменив на этой должности Александра Морозова. Ранее она была финансовым директором UC Rusal. В феврале «Сбер» сообщал, что летом Бурико должна была занять должность зампреда банка.
Мальцев работал в Сбербанке с 1995 года. В 2016-м он стал вице-президентом блока «Розничный бизнес». Четыре года спустя он вошел в состав правления Сбербанка и начал курировать блок «Сеть продаж», передает Frank Media.
Алымова пришла в Сбербанк в 2011 году, до этого она работала в Банке Москвы, Райффайзенбанке, ЮниКредит Банке. В «Сбере» Алымова занимала должность старшего вице-президента и руководила блоком «Управление благосостоянием».
8 мая Минфин США объявил, что Бурико, Мальцев и Алымова попали в санкционный список SDN (Specially Designated Nationals, наиболее жесткий санкционный режим в США).
Накануне стало известно, что банк покинули еще два топ-менеджера — старший вице-президент «Сбера», руководитель SberCIB Андрей Шеметов и старший вице-президент и куратор блока «Стратегия и развитие» Юлия Чупина.
С начала российской военной операции на Украине и последующих санкций стран Запада из Сбербанка ушли несколько членов высшего руководства. Так, первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис решил досрочно сложить свои полномочия (ранее планировалось, что это произойдет до 1 июня). Кроме того, источники РБК сообщили об увольнении исполнительного вице-президента, руководителя блока «Технологии» Давида Рафаловского.