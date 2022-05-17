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Три члена правления Сбербанка покинули должности

Из Сбербанка ушли руководители блоков «Финансы», «Сеть продаж» и «Управление благосостоянием»; ранее они попали под блокирующие санкции США. Накануне стало известно об увольнении еще двух топ-менеджеров
Сбербанк SBER ₽126,83 +2,77% Купить
Сбербанк SBERP ₽122,86 +2,52% Купить
Александра Бурико
Александра Бурико (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Заместители председателя правления Сбербанка Александра Бурико и Сергей Мальцев, а также член правления Наталья Алымова решили оставить свои должности. Об этом РБК сообщили в пресс-службе «Сбера».

Как рассказали в банке, изменения в составе правления произошли «в рамках трансформации модели управления и актуализации стратегии Сбербанка».

Исполнять обязанности Бурико, Мальцева и Алымовой будут первые зампреды банка.

Бурико в 2020 году возглавила блок Сбербанка «Финансы», сменив на этой должности Александра Морозова. Ранее она была финансовым директором UC Rusal. В феврале «Сбер» сообщал, что летом Бурико должна была занять должность зампреда банка.

Старший вице-президент Сбербанка Чупина ушла с должности
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Юлия Чупина

Мальцев работал в Сбербанке с 1995 года. В 2016-м он стал вице-президентом блока «Розничный бизнес». Четыре года спустя он вошел в состав правления Сбербанка и начал курировать блок «Сеть продаж», передает Frank Media.

Алымова пришла в Сбербанк в 2011 году, до этого она работала в Банке Москвы, Райффайзенбанке, ЮниКредит Банке. В «Сбере» Алымова занимала должность старшего вице-президента и руководила блоком «Управление благосостоянием».

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8 мая Минфин США объявил, что Бурико, Мальцев и Алымова попали в санкционный список SDN (Specially Designated Nationals, наиболее жесткий санкционный режим в США).

Накануне стало известно, что банк покинули еще два топ-менеджера — старший вице-президент «Сбера», руководитель SberCIB Андрей Шеметов и старший вице-президент и куратор блока «Стратегия и развитие» Юлия Чупина.

С начала российской военной операции на Украине и последующих санкций стран Запада из Сбербанка ушли несколько членов высшего руководства. Так, первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис решил досрочно сложить свои полномочия (ранее планировалось, что это произойдет до 1 июня). Кроме того, источники РБК сообщили об увольнении исполнительного вице-президента, руководителя блока «Технологии» Давида Рафаловского.

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Теги
Антон Фейнберг Антон Фейнберг, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
«Сбербанк» кадровые изменения топ-менеджмент члены правления
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