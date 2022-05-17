Три члена правления Сбербанка покинули должности

Из Сбербанка ушли руководители блоков «Финансы», «Сеть продаж» и «Управление благосостоянием»; ранее они попали под блокирующие санкции США. Накануне стало известно об увольнении еще двух топ-менеджеров

Александра Бурико (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Заместители председателя правления Сбербанка Александра Бурико и Сергей Мальцев, а также член правления Наталья Алымова решили оставить свои должности. Об этом РБК сообщили в пресс-службе «Сбера».

Как рассказали в банке, изменения в составе правления произошли «в рамках трансформации модели управления и актуализации стратегии Сбербанка».

Исполнять обязанности Бурико, Мальцева и Алымовой будут первые зампреды банка.

Бурико в 2020 году возглавила блок Сбербанка «Финансы», сменив на этой должности Александра Морозова. Ранее она была финансовым директором UC Rusal. В феврале «Сбер» сообщал, что летом Бурико должна была занять должность зампреда банка.

Мальцев работал в Сбербанке с 1995 года. В 2016-м он стал вице-президентом блока «Розничный бизнес». Четыре года спустя он вошел в состав правления Сбербанка и начал курировать блок «Сеть продаж», передает Frank Media.

Алымова пришла в Сбербанк в 2011 году, до этого она работала в Банке Москвы, Райффайзенбанке, ЮниКредит Банке. В «Сбере» Алымова занимала должность старшего вице-президента и руководила блоком «Управление благосостоянием».

Читайте на РБК Pro Pro Иллюзия контроля: что нужно знать о вреде тайм-менеджмента Иллюзия контроля: что нужно знать о вреде тайм-менеджмента Инструкции Pro Продажи предметов роскоши растут быстрее ожиданий. Как на этом заработать Продажи предметов роскоши растут быстрее ожиданий. Как на этом заработать Статьи Pro Какие ошибки в опционном договоре обернутся финансовыми потерями Какие ошибки в опционном договоре обернутся финансовыми потерями Инструкции Pro Сотрудник переехал за границу: 4 варианта, как оформить работу Сотрудник переехал за границу: 4 варианта, как оформить работу Инструкции Pro Риск вечного «медвежьего» рынка реален. В каких акциях пересидеть падение Риск вечного «медвежьего» рынка реален. В каких акциях пересидеть падение Прогнозы Pro Как участнику госзакупок отстоять свои права в период перемен: 5 советов Как участнику госзакупок отстоять свои права в период перемен: 5 советов Инструкции Pro Ничего особенного: как новые технологии «украли» харизму Starbucks Ничего особенного: как новые технологии «украли» харизму Starbucks Статьи Pro Четыре примера реверсивной логистики и какие преимущества можно упустить Четыре примера реверсивной логистики и какие преимущества можно упустить Статьи

8 мая Минфин США объявил, что Бурико, Мальцев и Алымова попали в санкционный список SDN (Specially Designated Nationals, наиболее жесткий санкционный режим в США).

Накануне стало известно, что банк покинули еще два топ-менеджера — старший вице-президент «Сбера», руководитель SberCIB Андрей Шеметов и старший вице-президент и куратор блока «Стратегия и развитие» Юлия Чупина.

С начала российской военной операции на Украине и последующих санкций стран Запада из Сбербанка ушли несколько членов высшего руководства. Так, первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис решил досрочно сложить свои полномочия (ранее планировалось, что это произойдет до 1 июня). Кроме того, источники РБК сообщили об увольнении исполнительного вице-президента, руководителя блока «Технологии» Давида Рафаловского.