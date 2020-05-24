Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 мая
USD ЦБ: 71,88 (+0,96) Quote, 22 мая, 12:59
Курс евро на 23 мая
EUR ЦБ: 78,44 (+0,65) Quote, 22 мая, 12:59
Володин заявил о попытках США дестабилизировать ситуацию в России Политика, 18:37 Советник Трампа допустил перенос саммита G7 из-за коронавируса Политика, 18:23 Загитова победила в голосовании телеканала МОК об олимпийской иконе стиля Спорт, 18:20 Что произошло за выходные. Главные новости РБК Общество, 18:02 США пригрозили Китаю санкциями из-за закона о нацбезопасности в Гонконге Политика, 18:00 «Ахмат» протестировал вернувшихся легионеров на коронавирус Спорт, 17:43 В Москве задержали пристававшего к прохожим голого мужчину Общество, 17:22 ВЦИОМ назвал «глупостью» статью Bloomberg о рейтинге Путина Политика, 17:04 «Шальке» проиграл второй матч подряд после возобновления Бундеслиги Спорт, 17:00 Китай назвал сотрудничество с Россией крепостью от «политического вируса» Политика, 16:49 Игрок «Краснодара» сообщил о штрафе после драки с Дзюбой Спорт, 16:13 Четыре антисептика и зомбиленд: как работают водители такси и курьеры «РБК Стиль» и Яндекс Такси, 16:13 В ДНР заявили о подавлении обстрела со стороны украинских военных Политика, 16:10 Плющенко сообщил место первого сбора нового состава своей группы Спорт, 16:07
Пандемия коронавируса ,  
0 

Советник Трампа допустил перенос саммита G7 из-за коронавируса

Роберт О’Брайен
Роберт О’Брайен (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

США могут перенести саммит G7 в Вашингтоне с 10 июня на конец месяца из-за пандемии коронавируса, сообщил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен в интервью телеканалу CBS News.

«Саммит G7, если он пройдет в личном формате, а мы думаем, что он пройдет, состоится в конце июня. Думаю, мы очень близки к пику [по заболеваемости коронавирусом], если уже не достигли его в Вашингтоне», — заявил О'Брайен.

Он отметил, что в личной встрече вместо проведения саммита в онлайн-формате, по его мнению, заинтересованы все лидеры G7.

«Мы позаботимся, что все проверились [на коронавирус], убедимся, что обстановка безопасна, чтобы лидеры могли приехать сюда. Сейчас мы рассматриваем конец июня из-за вопросов перемещения такого большого числа мировых лидеров, деталей по обеспечению безопасности и планирования этого мероприятия», — добавил О'Брайен.

Трамп заявил о планах провести саммит G7 в Кэмп-Дэвиде
Политика
Дональд Трамп в своей загородной резиденции Кэмп-Дэвид

Материал дополняется.

Автор: Виктория Полякова
Теги: G7
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter