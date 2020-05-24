Советник Трампа допустил перенос саммита G7 из-за коронавируса

Роберт О’Брайен (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

США могут перенести саммит G7 в Вашингтоне с 10 июня на конец месяца из-за пандемии коронавируса, сообщил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен в интервью телеканалу CBS News.

«Саммит G7, если он пройдет в личном формате, а мы думаем, что он пройдет, состоится в конце июня. Думаю, мы очень близки к пику [по заболеваемости коронавирусом], если уже не достигли его в Вашингтоне», — заявил О'Брайен.

Он отметил, что в личной встрече вместо проведения саммита в онлайн-формате, по его мнению, заинтересованы все лидеры G7.

«Мы позаботимся, что все проверились [на коронавирус], убедимся, что обстановка безопасна, чтобы лидеры могли приехать сюда. Сейчас мы рассматриваем конец июня из-за вопросов перемещения такого большого числа мировых лидеров, деталей по обеспечению безопасности и планирования этого мероприятия», — добавил О'Брайен.