Трамп заявил о планах провести саммит G7 в Кэмп-Дэвиде
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность провести саммит G7 в своей загородной резиденции Кэмп-Дэвид. Об этом он написал в своем Twitter.
«Теперь, когда наша страна «возвращается к величию», я рассматриваю вопрос о том, чтобы перенести G7 на такую же или близкую дату и провести его в Вашингтоне, в легендарном Кэмп-Дэвиде», — сообщил Трамп.
По его словам, проведение саммита в президентской резиденции стало бы «прекрасным сигналом для всех о возвращении к нормальной жизни».
Резиденция Кэмп-Дэвид (официальное название — Naval Support Facility Thurmont) расположена в 100 км к северо-западу от Вашингтона, в парке горы Катоктин, штат Мэриленд.