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Новости без коронавируса ,  
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Трамп заявил о планах провести саммит G7 в Кэмп-Дэвиде

Дональд Трамп в своей загородной резиденции Кэмп-Дэвид
Дональд Трамп в своей загородной резиденции Кэмп-Дэвид (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность провести саммит G7 в своей загородной резиденции Кэмп-Дэвид. Об этом он написал в своем Twitter.

«Теперь, когда наша страна «возвращается к величию», я рассматриваю вопрос о том, чтобы перенести G7 на такую же или близкую дату и провести его в Вашингтоне, в легендарном Кэмп-Дэвиде», — сообщил Трамп.

По его словам, проведение саммита в президентской резиденции стало бы «прекрасным сигналом для всех о возвращении к нормальной жизни».

Резиденция Кэмп-Дэвид (официальное название — Naval Support Facility Thurmont) расположена в 100 км к северо-западу от Вашингтона, в парке горы Катоктин, штат Мэриленд.

«Двадцатка» впервые провела саммит в видеоформате
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Владимир Путин во время участия в саммите лидеров &laquo;Большой двадцатки&raquo; по коронавирусу

До этого Трамп из-за пандемии коронавируса планировал отменить очную встречу лидеров G7 и провести саммит, запланированный на июнь, в формате видеоконференции. Это решение в Белом доме объяснили желанием дать возможность «каждой стране сосредоточить все свои ресурсы» на борьбе с распространением коронавируса. 18 мая Трамп заявил о значительном снижении числа новых случаев заражения в США.

Формат G8 сократился до «семерки» в 2014 году, после вхождения Крыма в состав России. Тогда лидеры объединения не приехали на саммит в Сочи и собрались в Брюсселе без президента России Владимира Путина. В число стран — участниц «Большой семерки» помимо Соединенных Штатов входят Великобритания, Германия, Франция, Италия, Япония и Канада.

США занимают первое место в мире по количеству заболевших COVID-19, общее число зарегистрированных случаев заболевания в этой стране превышает 1,5 млн. Более 92 тыс. заболевших умерли.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Дональд Трамп, G7, саммит
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