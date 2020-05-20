Трамп заявил о планах провести саммит G7 в Кэмп-Дэвиде

Дональд Трамп в своей загородной резиденции Кэмп-Дэвид (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность провести саммит G7 в своей загородной резиденции Кэмп-Дэвид. Об этом он написал в своем Twitter.

«Теперь, когда наша страна «возвращается к величию», я рассматриваю вопрос о том, чтобы перенести G7 на такую же или близкую дату и провести его в Вашингтоне, в легендарном Кэмп-Дэвиде», — сообщил Трамп.

По его словам, проведение саммита в президентской резиденции стало бы «прекрасным сигналом для всех о возвращении к нормальной жизни».

Резиденция Кэмп-Дэвид (официальное название — Naval Support Facility Thurmont) расположена в 100 км к северо-западу от Вашингтона, в парке горы Катоктин, штат Мэриленд.