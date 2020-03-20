Трамп из-за вируса решил провести саммит G7 по видеосвязи

Такое решение принято для того, чтобы страны могли направить все свои силы для борьбы с распространением коронавируса, сообщили в Белом доме

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Президент США Дональд Трамп из-за эпидемии нового коронавируса отменит очную встречу лидеров G7 — вместо этого июньский саммит пройдет в формате видеоконференции. Об этом сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир, передает Reuters.

Такое решение принято для того, «чтобы каждая страна могла сосредоточить все свои ресурсы» на борьбе с распространением коронавируса, отметил Дир.

Кроме того, Белый дом уже оповестил других членов G7 о том, что для сохранения тесного взаимодействия президент организует встречу с лидерами в формате видеоконференции также в апреле и мае, говорится в заявлении.

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