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Военная операция на Украине ,  
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Боррель заявил, что папа римский из-за слов о белом флаге «залез не туда»

Боррель: словами о белом флаге папа римский залез в сад, куда его не звали
Сюжет
Военная операция на Украине
Папа римский ранее предложил проигрывающей стороне на Украине «поднять белый флаг» ради переговоров. Киев раскритиковал его позицию, а Боррель заявил, что понтифик «залез в сад, куда его не звали»
Жозеп Боррель
Жозеп Боррель (Фото: Yves Herman / Reuters)

Папа римский Франциск, который ранее высказался в пользу переговоров по Украине, упомянув «белый флаг», «залез в сад, в котором его никто не звал», заявил в интервью испанскому радио RNE глава евродипломатии Жозеп Боррель.

По словам Борреля, предлагать Украине сдаться — «это больше, чем просто желание мира». «Папа залез в сад, в котором его никто не звал. Я считаю, что сейчас не время призывать Украину сдаться, а наоборот, время продолжать помогать [Киеву]», — подчеркнул дипломат (цитата по ТАСС).

Вместе с тем Боррель заявил о необходимости перевооружения Евросоюза на фоне возможной эскалации конфликта на Украине: «У нас недостаточно военных ресурсов. Когда наступает война, надо смотреть, есть они у вас или нет, поскольку у нас их нет, мы должны начать их производить», — отметил он.

Папа римский, говоря об Украине, предложил «поднять белый флаг»
Политика
Папа римский Франциск

Папа римский неоднократно призывал искать дипломатические пути завершения боевых действий на Украине. 9 марта в интервью швейцарским журналистам понтифик заявил, что в конфликте следует считать сильным того, «кто имеет мужество поднять белый флаг, вести переговоры». Папа также отметил, что переговоры не считаются капитуляцией, их следует проводить «вовремя», до того как ситуация «станет хуже».

Позицию Франциска резко раскритиковали в Киеве. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна поднимет только сине-желтый, а не белый флаг. Президент Владимир Зеленский назвал эту идею «виртуальным посредничеством».

Позднее Ватикан прокомментировал слова понтифика. Представитель святого престола Маттео Бруни заявил, что Франциск использовал образ белого флага, чтобы подчеркнуть необходимость перемирия между сторонами, а не капитуляции Украины.

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Президент Владимир Путин говорил, что Москва готова к переговорам, но только с учетом «реалий на земле» и с реальными гарантиями безопасности. Украина настаивает на выводе российских войск на границе 1991 года и выплате репараций. В МИДе такой сценарий называли нереальным.

Боррель заявил, что папа римский из-за слов о белом флаге «залез не туда»
Боррель заявил, что папа римский из-за слов о белом флаге «залез не туда»

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Папа Римский переговоры Военная операция на Украине Жозеп Боррель
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