Москалькова попросила Киев вернуть 24 раненых российских военнопленных

В феврале прошел один обмен пленными между Москвой и Киевом, обе стороны вернули по сто человек. С начала года Украина передала России свыше 500 военных

Татьяна Москалькова (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась к своему украинскому коллеге Дмитрию Лубинцу с просьбой помочь в возвращении в Россию 24 военнопленных, сообщается в ее телеграм-канале.

«Обратилась к уполномоченному по правам человека Верховной рады Украины Д.В. Лубинцу с просьбой оказать содействие в репатриации 24 раненых российских военнослужащих, находящихся в плену на территории Украины. Жду ответа», — написала Москалькова.

В феврале прошел один обмен военнопленными между российской и украинской стороной. 8-го числа Минобороны сообщило, что он состоялся по формуле «сто на сто».

31 января прошел обмен, в результате которого каждая сторона вернула по 195 человек. Депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаил Саралиев говорил, что этот обмен стал самым большим. Всего за январь вернули 443 военных.

24 января должен был состояться еще один обмен пленными, но в этот день произошла катастрофа с российским военно-транспортным самолетом Ил-76 в Белгородской области. Минобороны сообщало, что всего на борту находились 74 человека, из них — 65 пленных военных ВСУ. Депутат Госдумы Картапалов говорил, что в этот день должен был пройти обмен по формуле «192 на 192». Пленных доставляли на двух самолетах, второй развернули после катастрофы.

Президент Владимир Путин заявил, что экспертиза установила, что Ил-76 был сбит американским зенитно-ракетным комплексом Patriot. По его словам, Киев мог случайно сбить самолет, но это все равно является преступлением по неосторожности.